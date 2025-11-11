為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆河上游豪雨！ 員山子開始分洪 今年第2次

    2025/11/11 19:53 記者俞肇福／新北報導
    基隆河上游山區雨下不停，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（圖為水利署第十河川分署提供）

    基隆河上游山區雨下不停，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（圖為水利署第十河川分署提供）

    受東北季風與鳳凰颱風外圍環流共伴效應影響，基隆河上游的山區強降豪雨，造成基隆河水位持續上漲，員山子於今天（11日）15時到達警戒水位62．5公尺，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。這是2025年第2次分洪，自2004年以來第65次分洪。

    鳳凰颱風夾帶豪雨強灌北台灣，繼10月20日風神颱風豪大雨影響，基隆河水位仍高且山區土壤亦趨飽和，再逢鳳凰颱風發威來勢洶洶，預判可能分洪。員山子分洪管理中心不敢輕忽嚴陣以待，提前開設進駐。加強巡檢分洪設施及機電設備整備情形，並確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況，啟動分洪機制。

    經濟部水利署第十河川分署表示，員山子管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況適時回報水情中心，並利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

    基隆河上游山區雨下不停，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（圖為水利署第十河川分署提供）

    基隆河上游山區雨下不停，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（圖為水利署第十河川分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播