基隆河上游豪雨！ 員山子開始分洪 今年第2次

基隆河上游山區雨下不停，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。（圖為水利署第十河川分署提供）

受東北季風與鳳凰颱風外圍環流共伴效應影響，基隆河上游的山區強降豪雨，造成基隆河水位持續上漲，員山子於今天（11日）15時到達警戒水位62．5公尺，16時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。這是2025年第2次分洪，自2004年以來第65次分洪。

鳳凰颱風夾帶豪雨強灌北台灣，繼10月20日風神颱風豪大雨影響，基隆河水位仍高且山區土壤亦趨飽和，再逢鳳凰颱風發威來勢洶洶，預判可能分洪。員山子分洪管理中心不敢輕忽嚴陣以待，提前開設進駐。加強巡檢分洪設施及機電設備整備情形，並確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況，啟動分洪機制。

經濟部水利署第十河川分署表示，員山子管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況適時回報水情中心，並利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

