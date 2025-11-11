為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中東豐快「公老坪隧道」開鑿 議員建議釋出貫通石助孕

    2025/11/11 19:56 記者蘇金鳳／台中報導
    中市議會交通地政委員會考察東豐快速道路進度。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議會交通地政委員會11日考察「東勢—豐原生活圈快速道路」進度，議員們除了關心全線何時通車，更有議員建議市府在最後一段工程產生的「貫通石」能釋出，幫助更多想懷孕的民眾；建設局表示，目標118年全線完工啟用。

    被視為台中山城生命救援線的「東勢—豐原生活圈快速道路」，全線總經費達193.7億元，全長9.6公里，其中大甲溪橋梁至石岡段工程（第3標）預計115年完工，並優先開放東勢至石岡段通車，目標118年全線完工啟用。

    建設局表示，「東勢—豐原生活圈快速道路」目前工程穩健推進，共計分為5個標段施作，跨越大甲溪橋梁與東勢段工程（第4、5標）已完工，而大甲溪橋梁至石岡段工程（第3標）正加緊施工中。

    其中，全線最艱鉅的「第一標－公老坪山隧道段」造價高達58億元，工期約58個月，隧道全長約2公里，是台中市境內最長的單一隧道。該工程目前已完成隧道周圍邊坡保護整地，市府啟動隧道口鏡面敲除與開鑿作業，屆時將有「貫通石」。

    在地的市議員吳振嘉便建議「東勢—豐原生活圈快速道路」，最後一段落開通，提供象徵好運的「貫通石」，被民間視「助孕」、「姻緣」等求好運用途，為民眾營造催生的好福氣。

    東豐快速道路拚118年全線通車。（記者蘇金鳳攝）

