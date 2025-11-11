為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    觀光亮點獎邁入第2屆 觀光署公布新「台灣觀光100亮點」

    2025/11/11 19:35 記者蔡昀容／台北報導
    第2屆觀光亮點獎、2026至2027年「台灣觀光100亮點」今天11日正式發表。觀光署表示，未來兩年將結合公私部門及觀光產業的力量全面行銷。（觀光署提供）

    第2屆觀光亮點獎、2026至2027年「台灣觀光100亮點」今天11日正式發表。觀光署表示，未來兩年將結合公私部門及觀光產業的力量全面行銷。（觀光署提供）

    交通部觀光署與52個公私單位，協力推動第2屆「觀光亮點獎」，全國191處亮點參與角逐，經專家評選及民眾投票，32個獎項今（11日）在台北頒獎，並公布2026至2027年「台灣觀光100亮點」。

    第2屆觀光亮點獎今天在台北遠東香格里拉飯店舉辦頒獎典禮。交通部常務次長林國顯表示，「觀光亮點獎」是將地方特色推向世界的重要平台，每個亮點背後都凝聚中央、地方與民間團隊長期努力與堅持，希望透過獎項讓更多人看見台灣的美。

    署長陳玉秀表示，本屆亮點獎除邀請專業評審，也透過票選活動讓全民成為觀光推手，3週投票共吸引超過113萬人次參與。台灣不缺乏美麗亮點，而透過亮點獎的推廣，讓優質在地景點與背後默默努力的團隊被看見，並鼓勵各單位持續用心發掘在地特色，創造更多讓國人驕傲、讓世界驚豔的「台灣限定」感動體驗。

    本屆「觀光亮點獎」共29個亮點脫穎而出。「十大觀光亮點獎」由國立故宮博物院、日月潭月牙灣、二延平步道等指標性景點榮獲，展現台灣壯闊山海美景，也兼具人文歷史底蘊；「最佳國際推薦獎」得主包含司馬庫斯、阿里山林業暨鐵道、大港橋愛河灣等；「最佳國旅創新獎」由淡水漁人碼頭及淡江大橋、清境農場、金湖休閒農業區等獲選；「最佳人氣獎」方面，金門縣政府成為最大贏家，其推薦的「後浦十六藝文特區」、「習山湖公園」及「陳景蘭洋樓」三大亮點深受喜愛，展現離島觀光魅力。

    觀光署說明，在第2屆觀光亮點獎及2026至2027年全新一輪「台灣觀光100亮點」發表後，未來兩年將結合公私部門及觀光產業的力量全面行銷，推出一系列推廣活動與旅遊優惠，並協助各推薦單位持續深耕亮點特色，打造更具國際競爭力與永續發展的景點。亮點獎與台灣觀光100亮點名單詳見官網

