    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 市長陳其邁視察鼓山抽水站

    2025/11/11 19:38 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳凰颱風來襲，市長陳其邁視察鼓山抽水站。（市府提供）

    鳳凰颱風來襲，市長陳其邁視察鼓山抽水站。（市府提供）

    鳳凰颱風來襲，高雄市全面啟動防災應變措施，市長陳其邁今天視察鼓山區鼓山三路抽水站防颱整備情形，確保市區防洪體系穩定運作，務求有效排水、降低災情。

    高雄明天12日為颱風影響最顯著時段，雨勢可達大雨至局部豪雨等級，氣象署預估平地累積雨量100至200毫米不變，山區累積雨量下修為200至400毫米，有局部大雨發生機率，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

    陳其邁今視察鼓山區鼓山三路抽水站防颱整備情形，預先掌握抽水設備、電力系統及人力應變配置情形，確保市區防洪體系穩定運作，務求有效排水、降低災情。

    鼓山抽水站已完成機組試轉與保養，並視地勢預先布署移動式抽水機與發電機於周邊易積淹水熱點；同步清疏雨水下水道、側溝與洩水孔，以提升排水效率；並將依潮位與雨勢機動操作防潮閘門，防止外水倒灌，確保供電異常時能啟動備援電力持續運轉。

    環保局也動員590人次、各式車輛69車次，清疏市區主要道路側溝、洩水孔等，各區清潔隊整備待命，清疏長度23.12公里、清除路旁洩水孔堵塞7451件及溝蓋堵塞4383件，合計清除廢棄物91公噸，避免道路積淹水影響交通。

    鳳凰颱風來襲，市長陳其邁視察鼓山抽水站。（市府提供）

    鳳凰颱風來襲，市長陳其邁視察鼓山抽水站。（市府提供）

    市長陳其邁視察鼓山三路側溝清疏，慰勞清潔隊員。（市府提供）

    市長陳其邁視察鼓山三路側溝清疏，慰勞清潔隊員。（市府提供）

