    首頁 > 生活

    衣櫃濕到發霉！她買「吊掛式除濕袋」救急 過來人曝悲慘下場

    2025/11/11 20:49 即時新聞／綜合報導
    近日一名女大生試圖透過「吊掛式除濕袋」拯救發霉的衣櫃，反而湧入大量苦主現身勸告。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

    台灣近期連日陰雨綿綿，導致原本就相當潮濕的環境，濕氣變得更加沉重，室內甚至出現衣物、櫃子等物品發霉的情況。近日一名女大生表示，她受不了宿舍衣櫃發霉，因此緊急購買「吊掛式除濕袋」救急，同時發文詢問其他人有無推薦的除濕袋，未料該文一出，反而湧入大量苦主現身勸告她「別再用了」！

    該名女網友在Dcard以「現在還有人在用衣櫃除濕袋嗎」為標題發文，提到近期台灣連日陰雨，目前在北部求學的她，發現衣櫃因宿舍環境太潮濕，出現明顯發霉情形。因坪數小加上預算有限，原PO只能先買吊掛式除濕袋放在衣櫃救急，但放不到一周就積滿很多水，讓她趕緊發文求助這現象是否正常？以及是否推薦該換其他品牌購買？

    貼文一出，引起大批過來人分享慘痛經驗，苦勸原PO改用其他除濕用品，「這種容量小又容易破」、「我用過，破掉衣服全毀」、「房間空氣濕度大，很快就飽和沒用了」、「裡面的液體有腐蝕性，滴到衣服會毀掉」、「吊掛式的容量最小，妳要不要考慮盒裝的？」、「原本是用這種，但是爆掉過一次以後就改用盒裝的」。

    也有好心網友建議，如果預算有限又想要有效除濕，可以嘗試能重複利用的化工材料，又或者直接花錢買一台小型除濕機，「推除濕方塊，不怕漏超吸水」、「潮濕開除濕機就對了，花點錢一次解決問題」、「直接跟化工行買大包裝氯化鈣來換，超級便宜」、「建議存錢買除濕機比較實在，衣櫃裡面再放盒裝的」。

