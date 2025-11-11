為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘋果拉近與台南的距離 日青森縣弘前市物產嘉年華11/12登場

    2025/11/11 20:00 記者洪瑞琴／台南報導
    弘前市長櫻田宏（左）致贈蘋果給台南市長黃偉哲（右）。（台南市府提供）

    弘前市長櫻田宏（左）致贈蘋果給台南市長黃偉哲（右）。（台南市府提供）

    盛產蘋果聞名的日本青森縣弘前市為台南的友誼城市，雙方長年保持密切交流。今年適逢青森縣開始種植蘋果150週年，弘前市特別將當地美味蘋果帶到台南。

    弘前市長櫻田宏偕同議長尾﨑壽一率領市議會議員及弘前商工會議所等23人訪台，今（11）日拜會台南市政府，市長黃偉哲親自接待，並由新聞及國際關係處長蘇恩恩陪同。黃偉哲特別感謝弘前市於7月丹娜絲颱風後迅速展開募款行動，表達跨海情誼與溫暖支持，並致贈感謝狀以示謝意。

    黃偉哲表示，台南與弘前一直保持友好互動，透過台南芒果與弘前蘋果推動交流，雙方互動頻繁。他亦感謝今年4月受邀出席弘前櫻花祭，並讚賞弘前城及櫻花景色之美，期盼兩市未來能在文化、教育、體育與物產等領域持續深化交流。

    櫻田宏市長則表示，今年能邀請黃市長一同參加弘前櫻花祭，並在蘋果公園種植蘋果樹，他感到十分榮幸。他強調，弘前市將持續推動雙方多元交流，延續兩市深厚友誼。

    自2017年底締結為友誼市以來，台南與弘前往來熱絡。弘前市每年11月都來台推廣蘋果，今年「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」將於11月12日至30日在台南大遠百舉行，民眾可親嚐當季美味蘋果。

    弘前市長櫻田宏（左）率團拜會台南市府，市長黃偉哲（右）熱情接待訪團。（台南市府提供）

    弘前市長櫻田宏（左）率團拜會台南市府，市長黃偉哲（右）熱情接待訪團。（台南市府提供）

