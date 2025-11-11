為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    美國政府停擺 「齊柏林衛星」延至11/20發射

    2025/11/11 19:10 記者吳柏軒／台北報導
    齊柏林衛星為台灣自製的光學遙測衛星，已運至美國等待火箭航班發射升空。（資料照）

    台灣自製福衛八號系列，福八首顆「齊柏林衛星」已運至美國，但受美國政府停擺影響，發射時間卻從11日延至12日，如今再改為20日，國家太空中心希望這次順利升空，讓先進光學遙測衛星來守望台灣與世界。

    台灣自製福衛八號系列，福八首顆「齊柏林衛星」已運至美國，要透過SpaceX的Transporter-15航班升空。原定發射為台灣時間11日凌晨2點多，發射時間卻一延再延。

    太空中心指出，福八是台灣首個自製衛星星系，任務由8顆衛星組成，依序研製，今年起逐年升空，主打光學遙測，其中首顆的齊柏林衛星（FS-8A）就是高解析度光學遙測衛星，影像原始解析度可達1米以下，比現在運行中的福衛五號更清晰，且更能頻繁取像。

    但受到美國因政黨因素導致的預算未過影響，衝擊各政府部門運作，太空中心指出，如美國聯邦航空署（FAA）因此許多部門關閉，逐步減少航班，甚至每日上午6點到晚上10點禁止商業太空發射等，連帶影響我國衛星搭載火箭發射升空的時程。

    今下午，太空中心再接到消息，收到新的發射日資訊，最新更改為20日凌晨2點18分，發射窗口同樣為57分鐘，意即火箭僅能在這段時間發射，若火箭順利升空，齊柏林衛星預計發射後的2小時19分56秒與火箭分離，進入軌道，太空中心預計也將在官方FB與YT進行直播。

