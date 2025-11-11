知名棒球YouTube頻道遭「永久關停」 原因曝光網酸：早晚被處理！

「小哥的棒球夾克」突然宣布其頻道遭YT官方「永久關停」。（圖翻攝自「小哥的棒球夾克」YT）

知名棒球YouTuber「小哥的棒球夾克」，今天（11日）突然宣布其頻道遭YT官方「永久關停」，原因是違反版權規定。此事曝光後，掀起網上兩派論戰，有粉絲感到惋惜，但也有人直言這種毫無版權意識的頻道早晚會出事。

「小哥」以深入的棒球戰術分析、唇語翻譯、數據解說與趣味短片受到球迷喜愛，主頻道「小哥的棒球夾克」與副頻道「（中職）小哥的棒球夾克」吸引超過40萬人訂閱。不過「小哥」今天突然PO文表示，本月5日收到YouTube正式通知，這兩個頻道將於明天（12日）永遠關停，「原因是版權問題（中職內容沒有問題）。這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾。」

請繼續往下閱讀...

「五年的時間，兩千個日夜，我們無一日斷更。三千多個節目——長片、shorts、唇語、翻譯、數據分析、技巧剖析……這40多萬粉絲、無數留言互動，小哥與團隊何其幸福，能擁有您們的支持。希望這些日子，從未辜負每一位熱愛棒球的朋友。」

該貼文曝光後引發熱議，粉絲們紛紛留言「一直很喜歡小哥的即時更新還有強到爆炸的唇語翻譯！希望未來能消除版權的問題，期待有一天能再看到小哥！」、「感謝小哥的影片讓我們在平常能夠會心一笑」、「未來有機會希望能繼續從其他地方關注你們，感謝你們的影片讓我關注棒球！」、「很多棒球解析真的給不懂的人淺顯易懂。感謝你們」。

不過也有不少人批評，「這頻道能活這麼久才是奇蹟吧？毫無版權意識欸」、「可以撐那麼久才讓人意外好不好」、「讓你爽了那麼多年才被處理」、「國外的球賽版權YT幾乎都不能用，看你用那麼爽就知道早晚會出事」、「老天有眼，舒服」、「真爽，幾乎無本生意撈了五年，還不知悔改，有夠可悲」、「外國體育賽事版權都抓很嚴，只能說沒授權的話就是遲早的事」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法