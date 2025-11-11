為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風風大雨急！土石流黃色警戒 新北瑞芳勸離567人

    2025/11/11 19:13 記者俞肇福／新北報導
    鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，雨勢宣洩不及，瑞芳部分街道積水，警察拉起封鎖線，以免民眾受困。（新北市政府提供）

    鳳凰颱風外圍環流帶來風雨,雨勢宣洩不及,瑞芳部分街道積水,警察拉起封鎖線,以免民眾受困。(新北市政府提供)

    鳳凰颱風尚未侵台，帶來風大雨急，為預防土石流帶來災情，新北市政府瑞芳區公所執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離案。總計11日一整天下來，共計勸離198戶、567人；另外，瑞芳區山尖路131-1號石山橋有坍方情形，瑞芳警分局已於17時20分完成道路雙向管制，其餘由瑞芳區公所派員清除。

    瑞芳區公所統計如下，瑞濱里15戶55人（安置在瑞濱市民活動中心）、東和里99戶347人（安置在瑞龍市民活動中心）、傑魚里1戶10人（安置在瑞龍市民活動中心）、光復里11戶9人（安置在猴硐國小）、弓橋里12戶59人（安置在猴硐國小）、猴硐里60戶87人（安置在猴硐國小）。

    新北市警察局瑞芳警分局員警今天一整天在當地巡邏，巡視災情，目前在瑞芳隧道往瑞濱隧道方向，部分路段也已經出現積水情形，此外瑞芳街街道也已經出現黃褐色積水，警方已經拉起封鎖線，提醒民眾，以防發生危險。

    新北市政府瑞芳區公所執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離案。總計11月11日一整天下來，共計勸離198戶、567人。（新北市政府提供）

    新北市政府瑞芳區公所執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離案。總計11月11日一整天下來,共計勸離198戶、567人。(新北市政府提供)

    瑞芳區瑞芳隧道往瑞濱隧道方向。（新北市政府瑞芳警分局提供）

    瑞芳區瑞芳隧道往瑞濱隧道方向。(新北市政府瑞芳警分局提供)

    新北市瑞芳區山尖路131-1號石山橋有坍方情形，瑞芳警分局派員在17時20分完成該道路雙向管制，待公所派員清除。（新北市警局瑞芳警分局提供）

    新北市瑞芳區山尖路131-1號石山橋有坍方情形,瑞芳警分局派員在17時20分完成該道路雙向管制,待公所派員清除。(新北市警局瑞芳警分局提供)

    鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，雨勢宣洩不及，瑞芳部分街道積水，警察拉起封鎖線，以免民眾受困。（新北市政府提供）

    鳳凰颱風外圍環流帶來風雨,雨勢宣洩不及,瑞芳部分街道積水,警察拉起封鎖線,以免民眾受困。(新北市政府提供)

