鳳凰颱風風大雨急！土石流黃色警戒 新北瑞芳勸離567人

鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，雨勢宣洩不及，瑞芳部分街道積水，警察拉起封鎖線，以免民眾受困。（新北市政府提供）

鳳凰颱風尚未侵台，帶來風大雨急，為預防土石流帶來災情，新北市政府瑞芳區公所執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離案。總計11日一整天下來，共計勸離198戶、567人；另外，瑞芳區山尖路131-1號石山橋有坍方情形，瑞芳警分局已於17時20分完成道路雙向管制，其餘由瑞芳區公所派員清除。

瑞芳區公所統計如下，瑞濱里15戶55人（安置在瑞濱市民活動中心）、東和里99戶347人（安置在瑞龍市民活動中心）、傑魚里1戶10人（安置在瑞龍市民活動中心）、光復里11戶9人（安置在猴硐國小）、弓橋里12戶59人（安置在猴硐國小）、猴硐里60戶87人（安置在猴硐國小）。

請繼續往下閱讀...

新北市警察局瑞芳警分局員警今天一整天在當地巡邏，巡視災情，目前在瑞芳隧道往瑞濱隧道方向，部分路段也已經出現積水情形，此外瑞芳街街道也已經出現黃褐色積水，警方已經拉起封鎖線，提醒民眾，以防發生危險。

新北市政府瑞芳區公所執行土石流潛勢溪保全戶黃色警戒勸離案。總計11月11日一整天下來，共計勸離198戶、567人。（新北市政府提供）

瑞芳區瑞芳隧道往瑞濱隧道方向。（新北市政府瑞芳警分局提供）

新北市瑞芳區山尖路131-1號石山橋有坍方情形，瑞芳警分局派員在17時20分完成該道路雙向管制，待公所派員清除。（新北市警局瑞芳警分局提供）

鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，雨勢宣洩不及，瑞芳部分街道積水，警察拉起封鎖線，以免民眾受困。（新北市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法