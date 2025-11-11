罕見走第9路徑!鳳凰不易維持強度原因曝 估11/13解除警報

中央氣象署預報鳳凰颱風路徑，11日下午4點的中心位置在台灣西南方海面，持續朝台灣逼近，但已減弱為輕度颱風。（圖取自氣象署網站）

鳳凰颱風從最強的中度颱風，到如今減弱為輕度颱風，中央氣象署分析，因季節冬天有冷空氣，加上其所處的南海海溫不高，不利其維持強度，加上登陸台灣會受到地形破壞等，預估13日將減弱為熱帶性低氣壓，屆時就可解除颱風警報。

鳳凰侵襲菲律賓之後，其颱風結構持續減弱，中央氣象署預報員林秉煜今（11日）分析，主要是冬天冷空氣，加上其所處的南海的海溫不高，不容易維持強度，現在看鳳凰的颱風眼，就無法肉眼看出，本身也已不如其一開始的強度。

林秉煜說：「本來最擔心的風雨就是昨晚到今天！」因為以前民眾較不清楚何謂「共伴效應｣，在颱風來之前會跟東北季風一起帶來強烈雨勢，如今天宜蘭就有超大豪雨，並發布細胞簡訊通知民眾注意。

雖鳳凰颱風路徑是罕見第9路徑，從台灣南部海面經過、北轉繞到台灣海峽，再穿過台灣本島，但與今年7月丹娜絲颱風完全不同，林秉煜說，丹娜絲是夏季颱風，可持續增強；他也提到去年10月的山陀兒颱風同樣在台灣南部外海停留很久，雖冬季不利其發展，後仍以中度颱風之姿襲台，致南部重災，原因就是山陀兒當時強度真的太大。

至於未來颱風走勢，林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈觸陸，中心約明天傍晚登陸高屏地區，但後天13日就會從花蓮台東出海，且估屆時將減弱為熱帶性低氣壓，屆時就會解除颱風警報。

