毛豬交易均價下滑每公斤90.14元 養豬協會：140公斤豬隻增加

隨毛豬於11月6日中午12時候恢復運輸，7日0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，豬肉開市扣掉週日肉品市場休市，已進入第4天，毛豬今（11日）平均交易價每公斤90.14元，中華民國養豬協會表示，已和農業部緊急協商，這兩天會啟動多項措施，再將豬價拉到每公斤95元以上。

因應國內毛豬之前禁運禁宰長達15天，預估市場端將有35萬到39萬頭毛豬受影響延遲上市，農業部採取秩序出豬、冷凍公會等適時進場採購等方式穩定產銷，每日出豬量不超過3萬頭，7日開市第一天，平均每公斤毛豬交易價為103.01元，8日週六假日每公斤111.27元，10日每公斤平均交易價格為98.81元，今天每公斤交易價則來到90.14元，交易頭數則為2萬5925頭。

養豬協會理事長潘連周表示，今日豬價略有下滑是受到許多進場的豬隻重量都高達140公斤，這些較大的豬隻因無法用冷凍廠設有的電動設備屠宰，只能送可人工屠宰的肉類相關公會，但人工屠宰量能有限，因此價格才有影響。

潘連周進一步表示，今天已和農業部開會討論豬價，已達到這兩天會將毛豬交易價盡量拉到每公斤95元以上的共識，拚讓豬農可以生存、消費者、冷凍公會都可接受的穩定價格，也強調台灣豬新鮮美味，盼國人多支持。

農業部畜牧司則表示，豬價仍是尊重市場機制，會適度調配上市隻數讓豬價穩定，也表示140公斤以上的大豬仍有1到2家屠宰場可處理。

