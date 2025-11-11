北市日租套房開罰案激增 議員徐弘庭揭業者罰不怕恐成詐騙溫床

台北市觀傳局稽查日租套房。（觀傳局提供）

台北市議員徐弘庭指出，台北市旅宿房價漲衍生日租套房亂象，今年非法日租套房開罰案件增逾百件，詐團或非法集團也多挑選非法日租套房入住，他擔憂成犯罪溫床。觀光傳播局表示，今年10月1日起提高相關罰則，日後將朝向縮短斷水斷電流程方向研議修法。

徐弘庭今（11日）在議會教育部門質詢指出，近期媒體報導許多外國籍詐騙車手來台詐騙，不少就是選擇落腳非法日租套房，讓政府查緝不易。

他指出，中央看見非法日租狀況，提高相關罰鍰，但案件卻持續攀升，今年台北非法旅宿業裁處案件大飆升，從去年共152家次，今年1至9月已達到277家次，裁罰金額超過2千萬元，許多業者甚至被累罰數十萬元，但就是敢繼續營業，根本罰不怕；原因在於相關罰則是罰同一「行為人」，這類業者又有許多方法更換經營者，導致難以依累犯加強裁處。

他認為，應該要以「屬地」方式來開罰，台北市案件這麼多，觀傳局也應該提醒中央，尤其罰則已提高了還罰不怕，背後恐是有結構性犯罪集團，否則怎夠支應罰鍰？此外，北市也應思考結合民政系統，建立里長通報機制，甚至編列檢舉獎金預算；此外，針對網路廣告也要加強稽查，抓到就要開罰並下架。

觀傳局長余祥說，開罰非法旅宿以中央法源做依據，累犯針對同一行為人，會修正台北市地方法規，加嚴裁處。

觀傳局補充，以大同區某址為例，過去曾有日租套房業者被裁處2次怠金後歇業，多次複查未見營業；但數月後又重起爐灶，卻是掛名另一負責人，顯示業者暫時歇業或更換業者再次非法經營；而台北市觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點，今年10月起修正法規提高怠金金額；此外，目前要累犯到第4次才會斷水電，未來將研議縮短流程，第3次累犯就斷水電。

