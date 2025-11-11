為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰中心離台約300公里 陸上警戒區新增嘉義

    2025/11/11 18:28 記者吳柏軒／台北報導
    中央氣象署鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    鳳凰颱風減弱為輕度颱風，但對台灣威脅尚未解除，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，今（11日）下午5點半再新增嘉義為陸上警戒區，提醒嘉義、台南、高雄、屏東、台東等地嚴加戒備，而宜蘭縣則受颱風與東北季風共伴效應，昨天至今已降下911毫米雨量，預估颱風中心明天傍晚登陸，後天快速出海並減弱為熱帶性低氣壓。

    氣象署今下午5點半報告，鳳凰的中心目前在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時16公里速度，北北東轉東北東行進，氣象署預報員林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈觸陸，約在南高屏地帶，中心登陸時間約在明傍晚以後，地點為屏東機率較大。

    林秉煜表示，目前仍持續發布颱風警報，除陸上警戒區外，海上警戒區也維持發布東沙島海面、台灣海峽、巴士海峽、東南方海面等，作業船隻都須嚴加戒備。

    但目前各地仍須留意風力，林秉煜說，今晚到明晨的台灣沿海地區風力預計9到10級陣風，嘉義以南地區受到颱風逐漸逼近，尤其高屏外海當颱風中心抵達，恐最高到11級強陣風。

    雨量方面，林秉煜表示，北台灣昨晚到今天受共伴效應而降雨明顯，昨天至今在宜蘭下已降下911毫米，新北市也降531毫米、台北、花蓮等地區也各有300到400毫米，如宜蘭地區稍早也發布細胞廣報提醒，留意1、2個小時內的短時強降雨情況。

    今晚到明晨，基隆、大台北及東半部要防範強降雨；明天白天的澎湖、台東、屏東等仍要注意局部大雨，花東雨勢趨緩；至於明晚到後天清晨，則視颱風遠近與強度是否緩和，北台灣轉偏北風，大台北、桃竹苗等地仍須留意局部大雨。海上浪高3到5米，甚至有小琉球等地觀測到6米，須留意。

    中央氣象署提醒沿海各地須留意風浪，提醒最高陣風恐達11級，浪高也已測到6米高。（氣象署提供）

    中央氣象署提醒沿海各地須留意風浪，提醒最高陣風恐達11級，浪高也已測到6米高。（氣象署提供）

