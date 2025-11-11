台南防颱全面啟動 山區橋梁封閉、沿海防倒灌

救災設備整備。（台南市府提供）

面對鳳凰颱風即將登陸，台南市長黃偉哲今（1）日下午於市政會議聽取消防、水利、工務及環保局防颱整備進度，指示市府團隊全面完成防汛、救災及環境整備，以「提早整備、預防為先」確保市民生命財產安全。

目前台南「無風無雨」，至於民眾關心明（12）日是否放「颱風假」？市府透露將彙整最新氣象與各方資訊，最快今晚7時、最慢晚上8時，將會儘速對外公布。

黃偉哲表示，鳳凰颱風的動向多變，但防颱整備工作仍應確實做好，從台灣西部侵襲的颱風，無論強度，都需要格外戒慎恐懼因應。

消防局表示，已完成55組衛星電話與9組低軌衛星通訊測試，確保37區公所及偏遠里辦公室通訊不中斷。針對土石流及低漥地區，設置45處部署點，規劃495名救災人力、103艘船艇及93輛消防車因應。

水利局指出，全市67座抽水站及511台移動抽水機完成測試，機具妥善率達100%。沿海低窪社區共31處防護社區面積528公頃；南1線、南2線聯外道路加高4.2公里作第二道防線。七股潟湖青山港、網仔寮及頂頭額三處沙洲已啟動緊急搶修，青山港施作580公尺沙腸袋防線。針對七股西寮里，也已加高防洪牆1,000公尺、高60公分，並在大寮排水建立三道防線防止外水倒灌。

工務局於市道172、172乙、174、175及182線易崩塌路段預佈機具與人力，加強山區道路防護；並封閉東山東原二號橋、新營舊廍過水橋及永康鹽水溪過水便橋，降低通行風險。

環保局指出，颱風過後的廢棄物已完成分類清理，鐵皮、木板及樹枝等可飛散物料集中至烏樹林暫置場，並配置4輛怪手待命，同時加強鄰近嘉南大圳堆置區防護。曾文溪出口外海兩艘擱淺貨輪已加固施工，市府將與航港局合作監測漏油風險。

緊急通訊設備測試。（南市府提供）

