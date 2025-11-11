鳳凰颱風》花蓮秀林台8線、光復台9線災阻 公路局預警性封路

馬太鞍溪臨時便道被水淹沒。（公路局提供）

受到鳳凰颱風來襲，交通部公路局公布道路通阻訊息，花蓮縣秀林鄉台8線、光復鄉台9線都暫時封閉，其中馬太鞍溪河床臨時便道遭水流淹沒，公路局將視水退後確認災情、評估搶通時間。

一、預警性封閉路段：花蓮縣秀林鄉台8線116K+400~184K+500（關原至太魯閣路段）預警性封閉管制。

請繼續往下閱讀...

二、災阻路段：花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

公路局表示，請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

馬太鞍溪便道替代道路。（公路局提供）

ebc5113fe18d.jpg 馬太鞍溪便道替代道路。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法