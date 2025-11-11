老貓竄出籠子逃到鐵軌 台鐵人員加班找貓仍被怪罪

救援期間飼主為了提高事件關注度，還找了立委徐巧芯、民眾黨立委黃珊珊服務處黃主任、台北市議員詹為元等民代協助，徐巧芯還曾親自到松山車站協助救貓工作。（翻攝自徐巧芯Threads）

蕭姓女子在10月27日帶著15歲的老貓「Maru」，到台北市松山車站搭火車，由於外出籠沒有放置穩妥，貓籠沿著手扶梯向下滾落，導致籠門彈開，貓咪受到驚嚇而脫逃闖入軌道區，截至今天（11日）仍未尋獲，蕭女透過立委、市議員等多位民代幫忙尋找愛貓，並指控台鐵態度不夠積極。北市府動保處表示，至今累計已出勤11人次，4度到現場救援，尚未成功捕獲，若因飼主自己疏失導致貓咪受傷或死亡，將視情況開罰。

事發當天，蕭姓女飼主因另有要事，先趕搭火車離開現場，後續由動保處與台鐵合作展開救援行動，由於遲遲找不到Maru，蕭女在社群發文砲轟台鐵「大人」不夠積極，未掌握及時搶救誘捕時效，並批評台鐵的書面公文、口頭承諾與現場實際被允許的作業方式存在很大落差，救援人員倉促集結、救援指令矛盾、缺乏彈性應變等，也質疑動保人員沒有足夠的專業裝備、搜索草率。

蕭女為了提高事件的關注度，還找立委徐巧芯、民眾黨立委黃珊珊服務處的黃姓主任、台北市議員詹為元等多位民代陳情，徐巧芯還親自到松山車站協助找貓。

據了解，蕭姓女飼主的「大動作」已引發台鐵人員的不滿，抱怨被迫半夜加班找貓，還要被她在社群網路公審、指指點點，讓台鐵人員苦不堪言，質疑她本身應先負起「照護不週」的主要責任。

台北市動保處指出，蕭姓女飼主雖以寵物籠攜帶「Maru」，但在搭乘手扶梯至月台時沒有手提寵物籠子，也未依台鐵規定將寵物運輸籠固定好，而是直接放在手扶梯地面上，她自己沒有把寵物籠放穩，才造成籠子滾落、籠門彈開。

台北市動保處指出，在接獲通報當天起就多次派員到車站月台找貓，放置2具誘捕籠試圖誘捕未果，後續再與台鐵研議，於夜間軌道斷電維護時段，分別派員於11月5日、6日連續2日凌晨1至4時，由台鐵人員帶領以徒步方式，在松山站至南港站及台北站至松山站間仔細搜索。

台鐵與動保人員沿途尋找貓叫聲、貓眼的反光及貓尿痕跡等，並配合使用熱像儀搜索生命跡象，沿途放置18具誘捕籠，自11月5日起在月台下、不影響火車運行處，放置8具誘捕籠持續誘捕中。

動保處說，將等貓咪誘捕成功後視其狀態，假設為飼主疏失導致貓咪受傷，才會依違反《動保法》第5條第2項第4款，針對飼主開罰3千元罰鍰，若因飼主疏失導致貓咪死亡，則將開罰1萬5千元的罰鍰，目前仍透過誘捕籠誘捕中。

動保處表示，至今累計已出勤11人次，4度前往現場救援，但尚未成功捕獲貓隻，若因飼主疏失導致貓咪受傷或死亡，將視情況開罰。（北市動保處提供）

