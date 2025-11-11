為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    5116件選出39件！變色龍遇上太陽鋼琴 小學生用畫筆演出環保三重奏

    2025/11/11 18:52 記者張聰秋／彰化報導
    台灣環保研究基金會董事長施期清（左）頒獎給3位環保彩繪第一名學童。（記者張聰秋攝）

    第二屆「攜手童行環保彩繪」頒獎典禮今（11）天在彰化縣議會登場，39件得獎作品從5116件中脫穎而出，學童用童趣畫出永續未來，其中，育英國小二年級學童郭慕瀓，作品把鋼琴黑白鍵盤畫在地球上方向兩旁，延伸切割畫面，構圖頗佳，再就資源回收、節約能源、資源再生，一起愛護地球的等議題巨細靡遺、生動活潑的呈現，色彩豐富，被評審譽為「最有節奏感的環保創作」，奪下低年級特選第一名。

    中年級特選是和仁國小四年三班學童許菁穎，畫面上方萬丈光芒的大太陽為主軸背景，以鮮明色調畫出健康步道與空汙車道的對比，頗有想法，並點出多走路，少開車，撿垃圾，多種樹的環保觀念，受評審委員青睞。

    高年級組特選是僑信國小六年二班學童李桐彤，以變色龍改變體色為創作靈感，構思巧妙，色調明快，獲得所有評審讚賞勝出。

    主辦的台灣環保研究基金會董事長施期清說，活動宗旨就是讓孩子透過畫筆思考什麼是真正的環保？他強調，只要願意動手、改變一個習慣，就能減少對環境的傷害，希望用藝術的力量讓永續成為家庭日常。

    縣議員曹嘉豪、周君綾、蕭妤亘等人到場祝福獲獎學童，他們說，比賽主題涵蓋節能減碳、資源回收、生態保育等，環保不只是一堂課，從得獎作品可以看見下一代正用顏料描繪出他們想住的永續環保乾淨世界。

    除了3件特選作品外，每年級各有2名優選、10名佳作，共計39件作品獲獎。

    高年級特選第一名作品僑信國小六年二班學童李桐彤的「變色龍」。（記者張聰秋攝）

    中年級特選第一名和仁國小四年三班學童許菁穎的作品「大太陽下的道路」。（記者張聰秋攝）

    育英國小二年級學童郭慕瀓獲低年級第一名特選，雖然是協會提供線稿著色，但得獎的小朋友添加創意發想，讓畫作更豐富。（記者張聰秋攝）

