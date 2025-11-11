基隆市副市長官邸圍牆坍塌 先拉封鎖線颱風遠離再修繕

基隆市東信路236巷的有一處2樓房屋旁的圍牆，11月7日傳出坍塌，砸到下方的儲水塔，市府據報先拉起封鎖線，待天氣穩定再來搶修。（記者俞肇福攝）

基隆市信義區東信路236巷的有一處2樓房屋旁的圍牆，11月7日下午約4點半左右，傳出倒塌意外，砸到下方的水塔，市府據報清查發現竟是基隆市副市長官邸圍牆，由於鳳凰颱風外圍環流帶來風雨，基隆市政府工務處養護工程科長廖俊育說，現場目前先拉起封鎖線，待風雨過後再進行檢修。

信義區東信里長賴姵绮表示，圍牆崩塌大概是11月7日下午4點半過後，還好當時附近的東光國小學生已全部下課放學；不過，由於圍牆坍塌地是里民經常進出的地方，加上鳳凰颱風過境，很擔心其餘圍牆也會跟著倒塌，希望市府單位可以趕緊協助處理。

廖俊育說，副市長官邸外圍牆坍塌時，第一時間就前往確認是否有影響道路地基，並拉上封鎖線，因該圍牆年久失修，加上圍牆上有盤根錯節的植栽，如果遇上強風豪雨，後果不堪設想；等待颱風遠離後，未來會交由市府綜合發展處庶務科接手維修。

基隆市議員韓世昱說，東光路236巷包含東光國小學生、民眾使用頻繁，希望市府早日修繕完畢，給民眾一條安全回家的路；基隆市政府綜合發展處庶務科李科長表示，等到颱風遠離後，會盡快派人來處置。

