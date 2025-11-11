花蓮萬榮鄉明利村4戶遭泥流淹沒 警車也受困 村民批政府疏忽堤尾破口

花蓮縣萬榮鄉明利村淹水，水利署緊急防堵溢淹。（水利署提供）

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響，花蓮縣部分地區出現豪雨，馬太鞍溪水暴漲，有溪水夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，洪水沿花45線道路流到台9線上淹沒231K北上車道，初步了解有4戶民宅遭淹，還有車子被大水沖走，許多農田也泡水，村民痛批之前就向水利署說堤防尾端破口部份要保護，之前一直說沒問題，結果洪水就從破口沖入村落。

經濟部水利署新聞搞指出，昨（10）日下午約18時馬太鞍溪暴漲，造成萬榮鄉明利村淹水，經查是馬太鞍溪河床土砂淤積，暴漲的河水由馬太鞍溪便橋上游約2公里處，未佈設堤防的左岸溢出，河水沿產業道路流至明利村及三和水稻育苗中心，包括台9線部分路段亦發生積淹水。

水利署長林元鵬立即趕赴現場瞭解狀況，並指揮相關人員緊急處置，昨晚主要進行馬太鞍溪左岸堤頂以及明利社區道路淤泥清除工作，今（11日）晨已進場搶險進行導水，以鼎塊積極進行相關防堵措施，防止河水溢出後進入市區。由於目前水量很大，正加強防護措施，避免更下游的萬榮國中以及鐵路系統受影響。

明利村長林萬成說，堰塞湖洪水後河床就被抬高，他之前就向中央、包含季連成將軍來都有講過，但政府還是沒有動作，昨天下午颱風來臨前會勘，也再度提及該處很危險，第九河川局還打包票說很安全，但10日晚上洪水就沖進部落，一波波大水一直沖進來，人員雖事先撤離，但目睹家被泥流淹到還是很傷心，當初堤防尾端若能堵住，或許災情不會那麼嚴重，他無法接受政府的理由。

住在明利堤防尾端的村民說，之前923堰塞湖洪水後，河床就被抬很高，看上去大概已經跟住家快平行了！當時就覺得很危險，政府還打包票說水不會從這邊進來，結果水就是從堤防尾端更上游的破口那邊進來，大概有4戶住家被淹，還有很多工寮、農田，人是提早撤離了，但現在什麼東西都沒有了。

水利署長林元鵬今天下午到明利村了解，他說，10日到現場會勘時已是下午4點多，擋水作業有時間上困難，因為水在5點多就來，還有機具被卡住，這次主要是河床抬高，雖然有打便道但高度是一樣高，之前堤防尾端那裡地勢原先就比較高，所以過去沒有佈置堤防，但這次因上游淤積嚴重，確實沒有掌握到，未來會利用大量鼎塊、土沙來做擋水。

馬太鞍溪暴漲的洪水10日傍晚開始，從堤防尾端上游約2公里處溢流過路面沿產業道路往明利部落沖入，隨著雨勢大小一波又一波，今天上午10點雨勢大的時候，還有車輛被大水沖走；鳳林警分局今早前往勘災時，也因大雨遮避導致視線不良，警車在左岸防汛道路被卡在泥濘中動彈不得，之後請拖吊車脫離，所幸無人員傷亡。

花蓮縣萬榮鄉明利村遭洪水沖入淹水，有車輛被大水沖走。（民眾提供）

花蓮縣萬榮鄉明利村民宅遭洪水淹沒。（民眾提供）

花蓮縣萬榮鄉明利村遭洪水沖入，鳳林警分局前往勘災的警車也被泥濘卡住動彈不得。（警方提供）

花蓮縣萬榮鄉明利村遭洪水沖入，前往救援擋水的機具也被卡住。（民眾提供）

