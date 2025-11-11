為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 台南預防性撤離69人

    2025/11/11 17:48 記者洪瑞琴／台南報導
    北門區災戶覆蓋帆布緊急因應。（南市民政局提供）

    北門區災戶覆蓋帆布緊急因應。（南市民政局提供）

    因應鳳凰颱風來襲，台南市災害應變中心今（11）日上午已提升為一級開設。為防範強風豪雨侵襲，市長黃偉哲要求市府團隊及各區公所全面戒備，儘速完成防颱準備工作，齊心守護民眾生命財產安全。

    根據民政局統計，截至今日下午2時止，全市共疏散撤離3區6里69人，包括玉井區3人、東山區64人、學甲區1人及左鎮區1人。

    民政局指出，先前受丹娜絲風災影響的4萬7800多戶災戶中，已有9成以上完成修繕或進入復建階段，僅剩少部分房屋因修繕施工、產權爭議、未影響居住安全或其他特殊因素，暫以帆布覆蓋防護。各區公所已加強檢查帆布固定與排水設施，並針對弱勢及年長住戶進行關懷訪視，避免颱風來襲造成二次災害。

    今日一早，不少受災戶在媒合廠商協助下趕工加強帆布覆蓋、修補屋頂，希望趕在風雨前完成防護。民政局也特別提醒，颱風期間請民眾減少外出，留意居家周邊排水暢通，並遵守避難及疏散指示，共同降低災害風險。

    此外，社會局同步通知全市37區公所預先整備至少1處避難收容處所，沿海地區公所（北門、將軍、七股、安平、南區、安南等區）則預為開設2處避難收容處所。截至下午2時止，學甲區已開設1處避難收容處所，收容1人。

    社會局於風災期間照常開放街友中繼站，提供街友沐浴、洗烘衣、物資、避難等服務。

    學甲區災戶暫以帆布覆蓋防護。（南市民政局提供）

    學甲區災戶暫以帆布覆蓋防護。（南市民政局提供）

