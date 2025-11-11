為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    怕買到毒雞蛋! 「市場散裝蛋」怎麼查？ 資深菜販曝「1冷知識」

    2025/11/11 19:42 即時新聞／綜合報導
    不少人擔心「傳統市場散裝蛋怎麼知道有沒有問題？」廖炯程指出，籃子都有貼上「雞蛋溯源標籤」，示意圖。（資料照）

    不少人擔心「傳統市場散裝蛋怎麼知道有沒有問題？」廖炯程指出，籃子都有貼上「雞蛋溯源標籤」，示意圖。（資料照）

    彰化文雅畜牧場生產的4批雞蛋檢驗出「芬普尼代謝物」超標，約15萬顆問題蛋流向全台9縣市，引發恐慌，不少人擔心「傳統市場散裝蛋怎麼知道有沒有問題？」對此，資深菜販廖炯程分享一個「冷知識」，其實傳統市場整籃雞蛋都有貼上「雞蛋溯源標籤」，可直接掃描查詢來源。貼文曝光後，引起網友熱議。

    廖炯程在臉書發文表示，近日看到許多人留言詢問，「傳統市場那種整籃自己挑的雞蛋，怎麼知道有沒有問題？」他解釋，市場端所販售的整籃蛋，外側邊緣都有貼上「雞蛋溯源標籤」，上面印有QR Code、牧場編號、產地與保存日期。

    他進一步指出，只要拿手機掃一下，就能看到這籃蛋是哪個牧場出來的、檢驗狀況、甚至批號日期。他也苦笑表示，「對，沒什麼大事情誰都不會發現的標籤。」

    貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「長知識」、「這真的是冷知識耶」、「下回買蛋在仔細看看，不知道有這個標籤」。也有網友提問：「如果沒有這張貼紙，是不是就算是來路不明？」對此，廖炯程回覆，「恩，就要開口問老闆了」。

