台南安佃國小位處低窪 打造全國首座校園逕流分擔示範場域

韌性防洪逕流分擔工作坊搭配動畫、模型、桌遊及卷軸掛圖進行示範。（安佃國小提供）

安佃國小位處曾文溪排水集水區低窪地帶，校內建置之雨水積磚系統為全國首座校園逕流分擔示範基地，今天辦理韌性防洪逕流分擔研習工作坊，導入校園現地教學，協助教師們理解防洪系統運作與教學融入方式。

極端氣候導致的瞬間強降雨與都市淹水風險日增，校園防洪教育與氣候調適議題備受重視，經濟部水利署第六河川分署今於安佃國小辦理「韌性防洪逕流分擔－《逕流守護者》教師研習工作坊」，由成功大學教授曾志民帶領成大智慧水環境研究中心及台南市環境教育輔導團共同協辦，透過示範搭配動畫、模型及桌遊，推動防洪教育向下扎根，深化校園氣候韌性。

請繼續往下閱讀...

課程以《逕流守護者》為主軸，搭配動畫、模型、桌遊及卷軸掛圖，由安佃國小校長蔡孜怡進行課室示範，引導教師掌握課程架構、提問策略與學習活動操作方式。蔡孜怡強調，當孩子理解雨水的路徑與都市排水的關聯，他們就能成為改變社區的行動者。曾志民指出，逕流分擔不只是工程處理，而是生活教育與公民行動。

第六河川分署科長周文鴻表示，極端氣候已成常態，推動水資源與防洪觀念向下扎根，是建立城市韌性的關鍵。到場參加的青草國小老師吳宗勳表示，課程從孩子真實生活中遇到的淹水問題出發，透過探究過程讓學生理解逕流如何被利用來解決問題，再以桌遊深化概念，是非常成功的寓教於樂教學示例。

同學們也紛紛回饋表示，「原來雨水變成逕流還能被利用」、「桌遊讓我把課堂內容變得更好懂」、「家裡有淹水經驗，我想把今天學的方式告訴爸爸媽媽」。

安佃國小辦理「韌性防洪逕流分擔－《逕流守護者》教師研習工作坊」。（安佃國小提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法