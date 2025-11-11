颱風進逼！國姓「搶成功」順延 日月潭花火節11/15照辦

鳳凰颱風進逼，南投國姓鄉「搶成功」順延至11月21日至23日。（國姓鄉公所提供）

鳳凰颱風進逼，南投國姓鄉客庄大節「搶成功」活動，原定本週末舉辦，但因颱風宣布順延，惟同樣在週末11月15日登場的日月潭花火節，考量活動在週六晚間，屆時颱風影響可能較有限，因此將照常舉行，但若南投縣政府宣布停班、課，就會延期辦理。

國姓鄉公所表示，國姓搶成功原定從11月14日持續到11月16日，一連3天有踩街、市集、摸彩，以及重頭戲推戰船競賽「搶成功」，但因鳳凰颱風將影響舞台與市集搭建工作，因而決定順延至下週11月21日至23日。

日月潭風景區管理處則說，日月潭花火節第3場次11月15日將在向山登場，雖然受颱風影響，但因評估屆時對活動場地影響較有限，因此仍持續推進辦理，另外，本週六、日將在潭區伊達邵碼頭舉辦的「伊撈市集」也會如期舉辦，若屆時有宣布停班、課，潭區活動才會順延舉行。

鳳凰颱風進逼，日月潭花火節11月15日在向山的場次將如期舉行。（記者劉濱銓攝）

