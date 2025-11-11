為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風豪雨引發蘇澳小型土石流 黃色泥流滾滾而下怵目驚心

    2025/11/11 17:28 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鎮南興里黃色泥水滾滾而下。（圖由蘇澳鎮代方智彥提供）

    蘇澳鎮南興里黃色泥水滾滾而下。（圖由蘇澳鎮代方智彥提供）

    鳳凰颱風襲台，宜蘭縣今天（11日）下午起傾盆大雨，南方澳漁村內的蘇澳鎮南興里華山七巷爆發小型土石流，黃色泥流滾滾而下，讓人怵目驚心。

    宜蘭縣今天清晨起降下豪雨，縣內陸續傳出積水與土石流災情，其中蘇澳鎮南興里華山七巷因山坡雨水暴漲，泥水夾帶砂石湧入巷道，現場一片泥流滾滾，情況相當危險。

    宜蘭縣議員黃琤婷指出，極端氣候降雨集中、強度驟增，山區與邊坡地帶尤須嚴加戒備，她以蘇澳鎮南興里華山七巷為例，當地巷弄貼近山坡，一旦雨勢過大容易造成泥水下沖，已請縣府與鎮公所派員巡查、設置警戒線，並協助居民撤離，颱風過後也應幫助居民清理環境。

    蘇澳鎮公所表示，蘇澳鎮南興里今天下午3點發生小型土石流，不久後水勢消退，目前居民安全無虞，重機具已進駐協助清除土石。

    蘇澳鎮南興里地面出現黃色泥水。（南方澳消防分隊提供）

    蘇澳鎮南興里地面出現黃色泥水。（南方澳消防分隊提供）

    宜蘭縣今天下起傾盆大雨，蘇澳鎮南興里爆發小型土石流。（南方澳消防分隊提供）

    宜蘭縣今天下起傾盆大雨，蘇澳鎮南興里爆發小型土石流。（南方澳消防分隊提供）

    蘇澳鎮南興里今天爆發小型土石流。（圖由蘇澳鎮代方智彥提供）

    蘇澳鎮南興里今天爆發小型土石流。（圖由蘇澳鎮代方智彥提供）

    蘇澳鎮南興里黃色泥流滾滾而下，讓人看了怵目驚心。（南方澳消防分隊提供）

    蘇澳鎮南興里黃色泥流滾滾而下，讓人看了怵目驚心。（南方澳消防分隊提供）

