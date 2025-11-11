坡地社區管理漏洞多！議員促設專責單位 侯友宜：研議跨局處整合與修法

新北市議員黃心華（左）關心坡地社區安全及監測，新北市市長侯友宜（右）回應，將研議跨局處整合與修法，強化坡地社區安全。（記者羅國嘉攝）

新店錦秀等坡地社區10月發生擋土牆崩落意外，引發社會關注。新北市議員黃心華今（11）日在議會指出，全市約有3500處坡地社區與聚落，僅1317個成立管委會，其中更是只有415個完成基本資料的勘查。呼籲市府整合事權、建立資料庫、強化法規並補助監測裝置。市長侯友宜回應，將研議跨局處整合與修法，強化坡地社區安全。

黃心華指出，坡地社區多集中於新店、汐止、淡水、五股與中和等地，應優先投入資源強化安全管理與輔導。他強調，目前相關業務分散在工務局與農業局之間，權責不明，導致預警監督出現漏洞，建議比照台北市設立專責單位統籌坡地安全。

在法規面，黃心華表示，現行《公寓大廈管理條例》與《水土保持法》皆未完整涵蓋坡地社區安全，市府應研擬專屬自治條例，中央也應增設坡地社區專章，補足法源。他並建議市府建立坡地社區資料庫，補助社區安裝監測設備、定期維護擋土設施，將事後搶災預算轉為事前防災投資。

黃心華提出4項具體建議，包含整合事權成立專責單位；建立坡地社區安全資料庫；研擬自治條例強化管理法源；設立補助制度協助社區監測與維護。

侯友宜回應，事權整合是一個可行方向，但分工也有其優點，新北坡地範圍廣，是否成立專責單位將進一步評估，就如同長照處設立過程一樣，會從極端氣候與坡地安全角度審慎研議。他也坦言，確實有許多私人擋土牆難以整修，費用也相當龐大，中央修法與地方合作是必要方向。

工務局長馮兆麟表示，現階段主要透過分類管理，並利用監測App掌握狀況，也請公會協助評估，目前有40多處屬於風險較高的社區，未來在自動監測與費用部分，將持續與中央協調，也會在中央會議中建議將擋土牆安全納入老宅延壽與耐震補強計畫。

