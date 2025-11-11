宜蘭災防告警！ 11縣市發布豪、大雨特報 宜蘭大雷雨炸裂

氣象署針對北部、中南部山區以及東部地區等11縣市發布豪、大雨特報，其中宜蘭全縣納超大豪雨警戒。（圖擷自中央氣象署）

受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署針對北部、中南部山區以及東部地區等11縣市發布豪、大雨特報，其中宜蘭全縣納超大豪雨警戒，同時發布大雷雨即時訊息。

中央氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今（11日）宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：新北市、花蓮縣、台東縣。

同時氣象署也發布災防告警訊息，提醒宜蘭縣有大雷雨即時訊息，提醒宜蘭縣有劇烈雷雨或降雨發生，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，持續至今晚7點。示警區域包含蘇澳鎮、冬山鄉、南澳鄉。

