北市國小營養午餐水果選項少、顆狀類居多 洪婉臻請教育局長剝皮吃柳橙

台北市國小營養午餐10年支出86億元，其中水果占比一成五達13億元，市議員洪婉臻今天在市議會教育部門質詢表示，台灣是水果大國，但是營養午餐發放多為蘋果、芭樂等顆狀類，需要刀子等工具輔助切開食用，根本是在為難小學生，大嘆「原型水果好『難』吃」，並於現場擺放柳橙、百香果及截切水果，讓教育局長湯志民徒手剝皮試吃，另要求市府研議增設截切水果選；教育局回應，將邀集學校、團膳業者討論研究規劃。

洪婉臻指出，營養午餐水果多以原型供應為主，種類有限、剝皮困難費時，而且用餐時間僅半小時，要打菜、吃飯、整理，來不及把水果吃完，完食率低的情況下，常見學生挖洞「創意處理」，從小培養荒島求生能力，或帶回家「孝敬父母」甚至爛在書包裡。

洪婉臻提到，國小營養午餐包含家長繳費與政府食材補助在內，10年（103學年度至112學年度）合計86億元，水果占了13億元，未來應增加水果種類，方便入口提高攝取率，進而達成廚餘減量。教育局應積極研議增設截切水果選項，可從小學生先行試辦，並視成效擴大適用對象。

教育局回應，裁切水果或能增加學生食用意願，但於學校午餐供應尚需考量如水果截切過程易導致氧化、維生素流失與口感變差、截切後保鮮時間短、冷藏保存與快速配送、微生物繁殖與食安風險，將邀集學校討論可行方案及試辦模式，同步詢問團膳業者有關冷鍊、保存、食安、環保包裝議題，確認後以實施計畫方式，尋找有意願學校進行研究規劃。

