翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

清大副教授翁曉玲在清大科法所的合聘教授資格被拔除，清大證實不再續聘為合聘師資。（資料照，記者洪美秀攝）

清大通識中心教師翁曉玲擔任國民黨第11屆不分區立委，但在本屆立法院的言論屢次引發諸多爭議，其清大教師身份更引來很多學生議論，近期有網友在社群發文提到翁曉玲已被清大科法所拔掉合聘教師的資格，開心認為清大終於做對事了。對此，清大證實，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

清大表示，翁曉玲副教授目前是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

請繼續往下閱讀...

翁曉玲擔任不分區立委後諸多言論引發爭議，不僅嗆民進黨立委「我比你們大」，還在現任運動部長李洋與搭檔王齊麟在2024年巴黎奧運勇奪金牌說出兩人是「中國人的驕傲」，種種爭議言論連帶影響清大聲譽。

有網友近日在社群發文提到，翁曉玲終於在清大科法所的合聘師資名單中被拔掉了，網友也開心終於不用再選翁曉玲的課了，更開心清大校方做出正確的決定，救了清大的聲譽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法