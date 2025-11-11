為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中市召開災害應變一級開設 盧秀燕：「鳳凰颱風」風比雨大

    2025/11/11 17:25 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市政府召開防災會議一級開設第一次工作會報。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府今天召開鳳凰颱風災害應變的一級開設，氣象署預計預計台中市於今天晚上10時納入警戒範圍，12日暴風圈接觸台中市，市長盧秀燕表示，根據氣象署的預測，這次颱風目前產生出來的特性是風比雨大，請民眾要做好戒備，同時，各單位已禁止民眾登山及到溪流海邊遊玩，請民眾不要前往。

    氣象署今天已發布鳳凰颱風陸警，中市災害應變中心今天進入一級開設，台中氣象站表示，鳳凰颱風12日進入南部機率比較高，暴風圈預計12日晚上8時會接觸台中市；消防局表示，鳳凰颱風預計於今晚10時將台中市納入警戒範圍，預估12日下午4時起其七級暴風半徑將進入影響範圍，屆時台中地區將開始受到明顯風雨影響。

    由於鳳凰颱風將明天登陸台灣，台中市災害應變中心因應鳳凰颱風災害防救需要，劃定下列大雪山系、谷關山系、白姑大山、中央山脈北一段，臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床範圍為警戒區域為限制或禁止民眾進入，若民眾違反規定進入將開罰。

    警察局也表示，已於和平區各大山岳登山入口16處張貼公告禁止進入從事登山活動，並於臨海沿線和各大溪流實施勸導遠離工作。

    市長盧秀燕表示，此次颱風是風比雨大，有關於風力情形，國家有規定的標準，雖目前無風無雨，會有預防性關閉措施，花海節、大坑十四條步道．大雪山等都有禁制區域，希望民眾不要進入。

