「虱目魚王國」回來啦！2025台南虱目魚產業文化活動 11/16登場

台南市府今日為「2025台南虱目魚產業文化活動」暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

虱目魚控準備好了嗎？台南可是全台虱目魚養最多、最會吃的地方！雖然今年7月的丹娜絲風災讓魚塭受創、產量少了3分之1，但品質反而更好。為了重振「虱目魚王國」風華，11月16日開始舉辦「2025台南虱目魚產業文化活動」，讓大家更愛上這條台南代表魚！

市長黃偉哲說，「希望大家來台南不只喝牛肉湯，也要來大啖虱目魚！」他指出，虱目魚是台南最具代表性的漁產，從七股、將軍、北門、學甲到安南區都有魚塭，形成全台最完整的產業鏈。這幾年北部市場反應超熱烈，越來越多人愛上台南的好味道。

請繼續往下閱讀...

虱目魚不只美味，還是超高CP值的健康白肉魚，肉質細嫩、營養豐富。加上現在除刺技術進步，怕刺的人也能放心吃！不論是魚肚、魚皮、魚腸，還是魚鬆、魚精、魚丸、脆片等創意產品，變化多元、老少通吃，一條魚全身都是寶。

農業局長李芳林指出，台南虱目魚養殖面積約3500公頃、年產量2萬3867公噸，穩居全國第一。受丹娜絲風災影響，部分魚塭停電導致魚隻死亡率上升，但在市府協助下復養順利，品質依舊優良。

16日在北門南鯤鯓代天府、30日於安南四草大眾廟都有主題活動，現場有農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗和彩繪虱目魚等互動內容，集戳章還能兌換虱目魚粥或冰乙份（限量200份），大小朋友都能玩得開心、吃得開心！

此外，11月16日至12月15日還和台糖長榮酒店、老爺行旅、大員皇冠假日、禧榕軒、維悅等飯店合作推出「虱目魚入菜」創意料理，從街頭到飯店通通吃得到。11月29日台南假日農市也有「濃郁思慕情」活動，現場推出虱目魚創意料理展示，讓大家從產地到餐桌都能感受台南海味魅力！

虱目魚全身是寶，可變成多元化產品。（記者洪瑞琴攝）

台南虱目魚今年雖減產，但是品質更佳。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法