AI RAP縮短落地應用 農民隨查豬隻健康依症狀快搜在地診所

農業科技研究院推出「豬事問AI」，讓豬農打字或講台語，就能查找豬隻有無躺臥、進食乃至母豬餵奶次數，提供智慧農牧應用成果。（記者吳柏軒攝）

非洲豬瘟爆發後，豬隻健康與環境管理，農業科技研究院使用國家高速網路中心的AI RAP平台，加上我國自主研發TAIDE大語言模型，推出「豬事問AI」讓豬農打字或講台語，就能查找豬隻有無躺臥、進食乃至母豬餵奶次數等；另一款導入TAIDE的「診所通APP」則透過輸入症狀，就能查找鄰近的診所資訊，未來盼提供個人化健康管理平台。

面對生成式AI蓬勃發展，國科會先投注經費開發台灣為主的大語言模型TAIDE，再由國家實驗研究院國網中心推動AI RAP平台，將台灣AI技術與在地需求深度結合，今舉辦平台成果發表。

請繼續往下閱讀...

國科會主委吳誠文表示，台灣有AI主場優勢，算力設備、半導體、雲端伺服器或終端的手機等，多是台灣製造，而硬體產業應協助軟體開發，盼軟體服務業創新，快速開發應用，邁向AI之島。

國網中心主任張朝亮表示，生成式AI除了商用，也讓各國更加重視主權AI，這次AI RAP平台加上TAIDE，展現台灣自主運算、AI技術與應用生態整合的階段性成果。

農業科技研究院組長洪郁婷表示，前端在實驗豬場架設攝影機、監測器等，再透過「豬事問AI」系統結合LINE，讓農民用打字或語音輸入，就可查詢豬隻健康資訊與環境數據，如用AI辨識豬的姿態，躺臥是代表放鬆、趴坐則可能呼吸道有問題，也能影像辨識母豬餵仔豬的姿勢等，讓1、2人就能管理上千頭豬。

高易資訊執行長劉信政則開發「診所通APP」，他表示，系統連結衛福部及診所公開資訊乃至公民回報，將各地診所地址及有公開的看診進度納入，加上TAIDE協助，民眾可透過症狀描述，來查找鄰近診所資訊，甚至也設下門檻，示範「地球毀滅很擔心」時，APP會判斷焦慮情況而介紹身心科門診等，未來盼連結更多資料，建立個人化健康管理平台。

其他應用包含：「ER-Pulse智慧交班平台」幫助醫師實現急診交班流程自動化；「語意轉化器」可精準辨識繁體中文慣用語與語意脈絡；「落雨小幫手APP」則有AI天氣問答功能；「iVoice」能快速語音轉文字並AI分析對談互動等。

「診所通APP」透過輸入症狀，就能查找鄰近的診所資訊，未來盼提供個人化健康管理平台。（記者吳柏軒攝）

國科會主委吳誠文參加TAIWAN AI RAP成果發表會，強調台灣硬體產業應協助軟體開發，盼軟體服務業創新，快速開發應用，邁向AI之島。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法