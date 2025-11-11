學生控遇颱風無彈性應變機制 東吳大學：請假缺課事由從寬認定

東吳大學學生認為校方遭遇颱風卻無彈性應變機制，校方回應已請教師對請假及缺課事由從寬認定。（資料照）

鳳凰颱風逐漸影響台灣，台北市昨宣布近山區的部分地方今停班停課，但東吳大學學生議會指出，學校已臨近停班課的永福里，在每逢豪大雨就會積淹水的情況下，校方未有任何彈性應變措施，校方對此回應，已請教師針對請假或缺課事由從寬認定，同時也持續注意校園狀況，提醒學生注意安全。

台北市長蔣萬安昨晚間宣布，雖全市未達全面停班停課標準，但士林區永福、新安、陽明、公館、菁山、平等、溪山、翠山里；北投區湖山、湖田、泉源、大屯里等今日停止上班上課，其餘地區則維持正常上班上課。而包括銘傳大學、文化大學等也相繼宣布停班停課政策。

東吳大學雙溪校區屬未列於停班課地區的福林里，但學生議會發表聲明指出，學校背靠山區和溪流，每次豪大雨就淹水，過往曾經有過宿舍積水成為瀑布，河水挾帶泥沙衝進校園的慘況，校方卻未有宣布遠距教學、彈性上學等因應颱風來臨的任何應變措施，呼籲校方應當機立斷，啟動超前部署的應變機制，以保障學生人身安全及受教權益。

校方對此回應，雖學校所屬地區未列入台北市政府所公布之停班停課範圍，但考量學生安全，建請授課教師在天候不穩期間彈性處理學生出席情況，從寬認定請假與缺課事由。

校方表示，包括教務處、總務處、學務處及校安中心等相關單位皆持續密切關注風雨與校園安全狀況，並與相關單位保持聯繫，確保校園安全無虞，也提醒全體師生，務必注意上下學通勤安全，出門攜帶雨具，穿著防滑鞋與亮色衣物，並避免到山區、低窪地區，以確保自身安全。

