    別白忙！年底前搶換「舊制駕照」效期較長？ 公路局闢謠

    2025/11/11 16:51 記者蔡昀容／台北報導
    交通部推高齡換照新制，並邀藝人沈文程（右2）代言。新制預計明年5月上路。（交通部提供）

    交通部推高齡換照新制，並邀藝人沈文程（右2）代言。新制預計明年5月上路。（交通部提供）

    「高齡換照新制」明年5月上路，定期換照年齡提前至70歲。網路卻出現傳言，趁年底前換駕照，即可適用舊法、效期至75歲。公路局今天（11日）澄清，這是錯誤訊息。民眾提前換照只會白忙一場。

    交通部明年5月起實施「高齡換照新制」，高齡駕駛換照年齡從75歲提前至70歲。滿70歲駕駛人，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲駕駛人，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。

    不過，網路傳出「明年1月1日起，駕照改成有效期到70歲，所以趁現在年底前，趕緊換新的駕照，可以適用舊法到75歲。我剛剛去監理站換新照，確實有效期到75歲！」公路局證實，這是錯誤訊息。

    明年5月政策上路之後，全國駕駛人持有的普通駕駛執照，有效期限一律僅至70歲，屆時年滿70至75歲長者都要換照。換句話說，民眾即便提前換照，待新政策上路之後，屆時仍要重新走換照流程，以符合新制課程及體檢。

    公路局表示，監理所、站會主動通知長者換照，呼籲年滿70歲以上長者，明年5月起，等監理所、站通知才需換照，不必提前要求換照。高齡換照的目的是協助長者到一定年齡做體檢及加強最新的交通安全知識，並透過模擬體驗實際道路情境，讓長者可安全駕（騎）車。

    網路傳出長者趁年底前換駕照，即可適用舊法、效期至75歲。公路局澄清是錯誤訊息。圖為民眾臨櫃辦理監理事務示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    網路傳出長者趁年底前換駕照，即可適用舊法、效期至75歲。公路局澄清是錯誤訊息。圖為民眾臨櫃辦理監理事務示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

