苗栗友善石虎農作成果發表 展現農業與生態共榮

苗栗農友展示友善石虎農作產品，從稻米到蜂蜜等，產品相當多元。（圖由苗栗縣政府提供）

農業部林業及自然保育署新竹分署、農業部生物多樣性研究所與苗栗縣政府今（11）日在苗縣府第一辦公大樓舉辦「攜手石虎 共築綠網-苗栗友善石虎農作推動成果發表會」，表揚16位長期投入的農友與苗栗區農業改良場等6個協力夥伴，會中並展示農友們的特色產品，從友善稻米、蜂蜜到油茶產品，相當多元；這些農友以實際行動守護石虎，不僅降低農業對生態的衝擊，也為當地生物多樣性，創造更穩定的生存空間。

苗栗縣政府農業處指出，苗栗地區自2023年起推動友善石虎農作，已有14位友善石虎農作農友及2位「友善石虎農作-安全蔬果」農友加入，分布於通霄鎮、西湖鄉、後龍鎮、公館鄉、苑裡鎮、三義鄉、卓蘭鎮、大湖鄉及獅潭鄉等地，生產農作物包括稻米、紅棗、蜂蜜、文旦、檸檬、油茶、油甘、奇異果、芭蕉與芭樂，總面積達18.24公頃。

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生、生物多樣性研究所長楊嘉棟、苗栗縣副縣長邱俐俐等人，今天上午共同表揚合作的16位標章農友及協力夥伴，同時也肯定地方各單位在推動過程中的長期協助與貢獻，成為農友的強力後盾，形成堅實的友善農作推廣網絡。

活動現場亦展示農友們的特色產品，從友善稻米、蜂蜜到油茶產品，皆強調以「土地健康、生態永續」為核心理念，讓消費者在選購時能直接支持友善耕作，形成保育經濟的正向循環。

新竹分署分署長夏榮生表示，友善石虎農作不僅是生產方式的轉變，更是1場地方文化與生態意識的行動。為協助農友順利轉型，該分署會持續結合生物多樣性研究所、苗栗縣政府與學術單位，提供農民專業輔導、教育訓練及行銷支持。

苗縣府農業處指出，石虎在台灣是僅存且瀕臨滅絕的原生貓科動物，而苗栗縣為石虎的重要棲地之一，推動友善石虎農作不僅是守護石虎棲地，更是建立永續農村的關鍵行動。

保育類石虎於合作農友田區活動。（圖由農業部林業及自然保育署新竹分署提供）

