暨大宿舍「迎新」！畢業學長姐暴動惹

國立暨南大學宿舍「迎新」，校方採購小冰箱「1間1台」共500多台，滿足住宿需求。（暨大提供）

南投埔里鎮國立暨南大學，近期全校宿舍迎接「新室友」，校方全新購入小冰箱「1間1台」，總共採購500多台，最近陸續到貨，這也是繼去年宿舍安裝冷氣後，又一貼心設備，不僅住宿生開心，更讓畢業的學長姐「暴動」，甚至在臉書留言「我要回去住」。

暨大校方表示，過去各區宿舍學生，都是共用一台大冰箱，但因管理不易，常發生住宿生的東西被吃掉、食物管理不佳變質，或是塞滿冰箱影響其他學生權益。

之後校長在親師座談會得知家長與學生的反映，便規劃一次購入500多台宿舍小冰箱，以「1間1台」的方式滿足住宿需求，另外，校內之前受惠海拔高度環境，宿舍並不需要裝冷氣，但去年也考量氣候愈發極端，夏天高溫難耐，便在宿舍區全都安裝冷氣，希望提升住宿環境，讓學生能安心學習。

近期暨大宿舍「1間1冰箱」的福利，也在校友圈發酵，就有不少校友湧入學校臉書留言，「有冷氣又有冰箱⋯我們到底經歷了甚麼」、「好啊 學校在我們畢業之後都這樣啊」、「離開學校後 宿舍越來越好」，甚至回說「我要回去住」，引發熱烈討論。

國立暨南大學採購500多台小冰箱，讓每間宿舍都有1台，羨煞許多畢業學長姐。（暨大提供）

國立暨南大學繼去年在宿舍安裝冷氣後，今年又採購500多台小冰箱，讓每間宿舍學生都有冰箱可使用。（取自暨大臉書）

