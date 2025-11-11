為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄自助餐「一盒500元」菜色曝光！ 店家澄清揭算法

    2025/11/11 18:31 即時新聞／綜合報導
    一名網友日前在網路發文抱怨，表示自己在高雄一間自助餐夾了幾樣菜，結帳時發現竟然高達500元。（取自爆料公社公開版）

    一名網友日前在網路發文抱怨，表示自己在高雄一間自助餐夾了幾樣菜，結帳時發現竟然高達500元。（取自爆料公社公開版）

    一名網友日前在網路發文抱怨，表示自己在高雄一間自助餐夾了幾樣菜，結帳時發現竟然高達500元，讓他直呼「包到天價自助餐」，他並貼出照片要網友評評理：「你們看會貴嗎？」文章一出引發熱議。

    原PO日前在臉書「爆料公社公開版」發文貼出照片，只見他夾了番茄炒蛋、炸豆腐、魚、豬腳、炸雞排，另外包了一份炒米粉，而這樣一共被收了500元。透過便當盒上店名，發現是位於高雄市仁武區一間自助餐店，在Google評價為1.8顆星，近期不少低分評論都與價格有關。

    在社團貼文下方，網友紛紛留言表示：「搶劫嗎？」、「這樣500？」、「那應該是伊比利豬腳」、「200我都不買」、「那間我買過一次就不再去買過了」、「真夭壽」；還有網友笑稱：「叫阿姨就500，叫妹妹就50元」、「這間用餐是不是沒提供盤子！因為客人就是了」。

    另外，不少網友指出這間自助餐是「在地名店」，疑惑地表示：「為什麼這間老是被爆，還是一直有人要去試試底線啊」、「已經不曉得被PO過多少抱怨文了」、「這間很有名」。

    綜合媒體報導，店家受訪表示，如果真的收了500元，肯定網友不只買一個便當。店家也根據網友的照片重新算錢表示，豬腳兩份最貴70元，其他的鯖魚40元、炸雞排40元、炸豆腐15元、番茄炒蛋一大格100元、炒米粉一大包90元，總計約350元左右。店家強調，如果真的算錯帳一定退還，希望客人若對價格有疑慮可以當場告知。

