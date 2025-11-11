原民傳統領域諮商同意權擬修法擴及私有地 台東縣府反對

台東縣議員陳宏宗（左）今天質詢原住民諮商同意權擴及私有地爭議，縣府秘書長盧協昌（中）表達縣府的立場是反對。（記者黃明堂翻攝）

針對原住民族委員會正研議修正「原住民族基本法」第21條施行細則，擬將原住民族傳統領域的諮商同意權擴大適用於私有土地一事，今天在台東縣議會引起府會雙方同聲反對。縣議員陳宏宗嚴詞批評完全不合理，要求縣府表態，縣長饒慶鈴與秘書長盧協昌均明確回應，縣府堅決反對此修法方向，強調此舉違反憲法保障私有財產的精神，縣府將行文原民會表達反對。

縣議員陳宏宗在質詢中指出，目前原基法第21條僅規範傳統領域內的公有土地進行開發行為時，需經過部落會議的諮商同意，然而原民會現卻欲將範圍擴及至私人土地。「為什麼私人土地也要部落會議同意？這合理嗎？」、「我們私有地就歸私有地，這樣才合理嘛！不能說他們原民會開會，做什麼決定，我們就一定要聽他們的決定。」他認為，私人土地是民眾透過正當程序購得，其所有權應受保障，不應因潛在的傳統領域劃設而受限，這對一般民眾極不公平。

請繼續往下閱讀...

縣府秘書長盧協昌在答詢時說明，原民會此研議動作是因高等行政法院的判決，認為諮商同意範圍應擴大，連私有地也應納入，但這「沒有道理」，這此判決書都敘明違反憲法保障私有財產的一個意旨。此修法不只對一般漢人不公平，對保障私有地權利的所有權人來說都是不公平的。

縣長饒慶鈴也說明，縣府的立場是「保障私有的權利」。她承諾，針對此重大爭議，縣府將會釐清並具體化縣府的反對意見，隨後正式行文給原民會及相關單位，要求中央必須尊重人民對私有土地的權利和保障。

縣長與縣府的明確表態，獲得陳宏宗的肯定，希望縣府能夠持續發聲，捍衛民眾的合法土地權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法