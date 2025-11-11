為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園颱風假遠東SOGO、華泰休業1天 櫃姐曝心聲︰ 這次真的有心了

    2025/11/11 16:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    遠東SOGO百貨中壢店。（圖由遠東SOGO百貨中壢店提供）

    遠東SOGO百貨中壢店。（圖由遠東SOGO百貨中壢店提供）

    鳳凰颱風來襲，桃園市今（11）日停班停課，大部分百貨公司、購物中心等業者仍照常營業，但百貨、購物中心人潮兩樣情，議員黃瓊慧整理全市共10家主要百貨、購物中心，僅遠東SOGO中壢店、華泰名品城2家決定休業1天，有7年櫃姐留言「從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」，更有網友大讚「遠東SOGO願意停滿屌的，現在是週年慶」；遠東SOGO也回應，過去也曾因颱風假暫停營業，但此次是開業27年首次在週年慶遇到颱風假。

    黃瓊慧在Threads發文指出，「其實覺得SOGO、華泰滿有良心，考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想會用新台幣支持，這樣的決策不僅顯示企業對勞工安全的尊重，也展現品牌的社會責任感」；發文一出引發網友共鳴，留言說「好的企業可以成為民眾的守護天使的，天氣好時就去大搶購」、「颱風假的原意是讓大家待在家避難，為什麼一堆人在抱怨大眾交通工具搭不了、娛樂場所去不了，都給我待在家吃泡麵，不要拖累其他行業的人員」，更有7年櫃姐留言說「從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」。

    遠東SOGO表示，過去也曾因颱風假宣布暫停營業，此次是開業27年來，首次在週年慶遇到颱風假，為維護顧客與員工的安全，配合桃市府政策今日全天停止營業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播