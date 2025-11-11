桃園颱風假遠東SOGO、華泰休業1天 櫃姐曝心聲︰ 這次真的有心了

遠東SOGO百貨中壢店。（圖由遠東SOGO百貨中壢店提供）

鳳凰颱風來襲，桃園市今（11）日停班停課，大部分百貨公司、購物中心等業者仍照常營業，但百貨、購物中心人潮兩樣情，議員黃瓊慧整理全市共10家主要百貨、購物中心，僅遠東SOGO中壢店、華泰名品城2家決定休業1天，有7年櫃姐留言「從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」，更有網友大讚「遠東SOGO願意停滿屌的，現在是週年慶」；遠東SOGO也回應，過去也曾因颱風假暫停營業，但此次是開業27年首次在週年慶遇到颱風假。

黃瓊慧在Threads發文指出，「其實覺得SOGO、華泰滿有良心，考量員工颱風天上班安全而停止營業，以後想會用新台幣支持，這樣的決策不僅顯示企業對勞工安全的尊重，也展現品牌的社會責任感」；發文一出引發網友共鳴，留言說「好的企業可以成為民眾的守護天使的，天氣好時就去大搶購」、「颱風假的原意是讓大家待在家避難，為什麼一堆人在抱怨大眾交通工具搭不了、娛樂場所去不了，都給我待在家吃泡麵，不要拖累其他行業的人員」，更有7年櫃姐留言說「從來沒有放過整天颱風假，這次真的有心了」。

遠東SOGO表示，過去也曾因颱風假宣布暫停營業，此次是開業27年來，首次在週年慶遇到颱風假，為維護顧客與員工的安全，配合桃市府政策今日全天停止營業。

