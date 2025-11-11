馬太鞍溪泥流沖入萬榮鄉 徐榛蔚建議中央延伸北岸堤防

總統賴清德（中）11日在行政院長卓榮泰（左）陪同下，視察中央災害應變中心，並與應變中心指揮官劉世芳（右）聽取各部會及縣市長防颱報告。（記者廖振輝攝）

花蓮縣災害應變中心今天中午與中央各部會連線會議時，縣長徐榛蔚除向總統賴清德報告即時災情，因萬榮鄉發生馬太鞍溪泥流沖入災害，也當場建請中央災後立即疏濬、搶通鐵公路，並將北岸堤防向上延伸至萬榮鄉上游社區。

徐榛蔚指出，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏濬，但因堰塞湖的水流挾帶土泥沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿，災後需即時加速疏濬，以維護鄉親安全。另外，馬太鞍溪北岸（鳳林鎮、萬榮鄉）破口，讓土泥水沿著產業道路流入社區、排水、社區道路、台九線，三和秧苗場，除請水利署即刻阻斷泥水再流入社區，也請對於未來馬太鞍溪整治規劃，再向上游延伸興建堤坊，以提升北岸萬榮鄉的社區防洪標準。

請繼續往下閱讀...

徐榛蔚表示，已向總統提出建議，《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案》已經三讀通過，請行政院率各部會，對於重建條例的重建規劃、農業區方向的確認、產業振興等各面向的規劃藍圖和預算框列，儘速至地方開說明會，讓民眾更安心。

行政院長卓榮泰回應表示，行政院正依《重建條例》編定特別預算，時程上預計後天行政院院會就會通過，送請立法院審議完成後就可執行，細節部分中央與地方會充分溝通，將提供地方產業及民眾生活等整體復建做全盤性的協助。

馬太鞍溪泥流沖入台九線，大型機具連夜清除情況。（縣府提供）

馬太鞍溪萬榮鄉段昨被泥流沖入，圖為颱風前進行堤防加固作業狀況。（記者游太郎攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法