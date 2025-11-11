鳳凰明於高屏登陸！專家預測各地風雨 週末有望轉晴下週大降溫

鳳凰颱風襲台，11日台北地區開始出現間歇性風雨，街頭行人撐傘對抗強風密雨。（記者廖振輝攝）

鳳凰颱風進逼台灣，中央氣象署已發布海陸警報。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，鳳凰的暴風圈預計明天（12日）清晨開始進入南部陸地，傍晚過後颱風中心登陸，屆時嘉義以南地區的風雨會有逐漸增大的趨勢；不過颱風靠近的同時，強度也持續減弱中，雖有風雨，但從預報資料來看不會到特別大。

吳聖宇今（11日）下午在臉書發文表示，從未來的路徑預測來看，鳳凰暴風圈邊緣預估將在明日凌晨接觸南部陸地，白天期間暴風圈將涵蓋雲林、南投以南陸地還有花蓮、台東地區，其中中心有機會在明天傍晚於高屏沿海一帶登陸，接著很快的穿過南部上空，深夜就可能在台東沿岸出海後繼續進入東部海面。鳳凰出海後，強度將會減弱為熱帶性低氣壓並且逐漸遠離，海陸颱風警告也可望跟著解除。

他接著說，鳳凰在過去一天強度逐漸在減弱，整體範圍也有縮小趨勢，因此颱風外圍環流挾帶的水氣雖然有上來到台灣附近，並與東北季風產生交互作用，但是陸地上的共伴效應對流發生的狀況不如預期明顯，比較強的降雨回波以及共伴鋒面強對流主要都落在東部、東北部海面上，陸地上的降雨大部分都是層狀降水回波遇到地形抬升所產生的持續性陰雨，到目前為止還沒有時雨量特別大的短時強降雨現象。

不過從昨天（10日）到今天中午這段期間，宜蘭山區累積的雨量還是很大，另外新北市瑞芳大粗坑、花蓮萬榮太安也有不小的累積雨量，即便共伴效應真正旺盛的對流沒有進來，但是陸地上光是靠地形抬升的累積雨量已經算是相當可觀。

吳聖宇預估，一直到今晚以前，大台北東側、宜蘭到花蓮一帶都還是要注意共伴效應明顯降雨出現的情況，晚間之後隨著共伴效應位置逐漸往北調整，陸地上的降雨才會減少；今晚至明日清晨，也就是颱風暴風圈邊緣開始接觸南部之前，主要的降雨區域會逐漸縮減到花東、恆春半島為主，宜蘭到大台北一帶的雨勢逐漸趨緩。

吳聖宇提醒，鳳凰暴風圈觸陸後一直到颱風中心登陸，嘉義以南地區的風雨會有逐漸增大的趨勢，宜蘭以南到花東地區仍位於颱風外圍環流東南風的迎風面，持續會有降雨機會。不過颱風靠近台灣的過程中，強度也在持續減弱，從預報資料來看應該並不會有特別大的風雨，北部地區則是將會進入颱風環流東南風的背風面區域，風雨可能有明顯的空檔時間。

明晚鳳凰登陸並逐漸通過南部上空再由台東出海的這段過程（12日晚間至13日清晨），嘉義以南地區、台東到南花蓮等地預期仍將會有較大雨跟風出現的機會，如果颱風減弱的越快，則風雨增大幅度會越有限，或是風雨短暫增大後很快就會再減小下來，整體來說影響的程度應該不大，但南部、花東地區的民眾還是要注意風雨變化。至於北部、東北部，因為處於背風面或是颱風外圍區域，風雨反而較不明顯。

週四颱風進入東部海面遠離台灣，應該就會減弱為熱帶性低氣壓，殘餘水氣配合東北季風再度移入，迎風面北部、東北部一帶在週四清晨到中午前這段期間可能會再有一段雨勢跟風力增強的情況，不過因為颱風已經是強弩之末，風雨雖有但應該影響程度也較為有限。週四下午至晚間，大概會回歸到比較典型正常的較強東北季風影響天氣，迎風面有局部降雨，雨勢趨緩，沿海郊區則持續有較強的陣風發生機會。中南部還有花東一帶在颱風出海減弱後可望快速恢復多雲的天氣。

最後吳聖宇表示，週五到週末（14日至16日）的天氣主要受東北季風影響，位處迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨，其他地方為多雲到晴。北台灣一整天溫度較偏涼，其他地方日夜溫差變化較大，各地沿海以及外島地區仍持續有較強陣風發生的機會。值得注意的是下週一（17日）似乎有更強的東北季風要下來，溫度下降的幅度應該會再加大，秋冬的感受可能又會更加明顯。

鳳凰颱風來勢洶洶。（記者廖振輝攝）

