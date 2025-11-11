為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    為寶山水庫地主爭取租用補償 竹縣議員林昭錡揚言封進水口

    2025/11/11 17:39 記者黃美珠／新竹報導
    寶山水庫地主們數十年來，爭取比照如下圖寶二水庫從滿水位以上到山稜線的集水區私地都被徵收，不可得之下，現退而求其次要求租借補償。（記者黃美珠攝）

    首次上稿 17:03
    更新時間 17:38（補充二河分署說法）

    無黨籍新竹縣議員林昭錡今天再度為寶山水庫地主發聲，質疑中央可以花6、7億在新竹縣原鄉推動禁伐補償，卻始終不讓寶山水庫比照寶二，徵收水庫滿水位以上到稜線的土地，數十年來苛待寶山水庫地主，無視他們犧牲成就護國神山群有水可用的功勞。現退而求其次改爭取租用補償，如果仍無解，他請縣長楊文科直接廢除上游的水源保護區，他也要帶鄉親殺去竹東三重埔的進水口「封掉它」，讓中央正視這個問題。

    新竹科學園區的工業用水來自寶山和寶二兩座水庫，科管理局每年給新竹縣市共8000萬回饋金。先蓋的寶山水庫從滿水位上方1公尺處以上，到山稜線集水區內的私地不能使用也沒辦徵收，寶二則做了徵收，這個癥結成了寶山水庫地主們數十年的心頭鬱氣。

    楊文科說，縣府不斷努力幫地主爭取，也請立委幫忙，但經濟部始終用沒有法源依據來回應。如果採租用等回饋計畫則需鄉公所提出。近期他會請工務處水利科召開協調會，邀請水利署、自來水公司協商回饋的可能。

    但是二河分署表示，寶山和寶二水庫在竹東員崠各有專管送水入庫，在三重埔沒有進水口。

    林昭錡說，寶山水庫被套牢的私地共264公頃，徵收需60億，不徵收用付租回饋，一年約需2億多。竹科產值那麼高，不管60億元或2億多其實都是九牛一毛，反觀中央明年願花6、7億補償新竹縣原鄉禁伐，寶山水庫地主卻一毛都沒有，真教人情何以堪。

    他說，竹科用水來自寶山、寶二，其中寶二採離槽式設計，從竹東大圳引水入庫，這條大圳是他先祖所開，如果連這2億多都不補償地主，他請楊文科廢掉水庫上游的水源保護區，他帶鄉親去封掉進水口。

    寶二水庫從滿水位以上到稜線的集水區範圍私地都有辦理徵收。 （記者黃美珠攝）

    新竹縣議員林昭錡不滿中央始終漠視寶山水庫地主的權益，放話再不補償，他要率眾去封進水口。（記者黃美珠攝）

