鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

鳳凰颱風進逼台灣，根據中央氣象署今（11日）下午4時最新風雨預報，明天（12日）週三上午6時至下午2時，中彰、雲嘉、台東等10縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或依據氣象預報或實際觀測，降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

根據中央氣象署今天下午4時風雨預報，明天上午6時至下午2時期間，總計10縣市風或雨達標，包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、連江、澎湖、台東。

風力方面，明天上午6時至中午12時期間，台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、澎湖縣。

24小時累積雨量方面，今天下午2時至明天下午2時期間，台東山區達標。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

中央氣象署11月11日下午4點發布風力預測。（圖取自中央氣象署）

