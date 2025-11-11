國家電影中心二期停擺多年 侯友宜：中央再拖就收回土地自己建設

新北市長侯友宜表示，當初新北出地又出力，卻連100坪協拍中心空間都拿不到，若中央仍無具體進度，市府將收回土地，自行規劃親子館、音樂廳等建設，讓資源發揮最大效益；圖為已完工的1期場館與2館預定地。（城鄉局提供）

新莊國家電影及視聽文化中心二期開發遲遲停滯，引發地方反彈。新北市議員蔡健棠今（11）日在議會質詢，要求市府收回土地興建地方所需設施，議長蔣根煌隨即裁示「做成決議」。市長侯友宜表示，當初新北出地又出力，卻連100坪協拍中心空間都拿不到，若中央仍無具體進度，市府將收回土地，自行規劃親子館、音樂廳等建設，讓資源發揮最大效益。

蔡健棠指出，當初新莊配合中央無償提供土地推動國家電影院計畫，中央卻遲未履行承諾，原預計投入逾40億元興建典藏館的第二期工程毫無下文，形同荒廢。他要求市府積極作為，把土地收回，興建親子館、文化設施等地方真正需要的公共建設。

請繼續往下閱讀...

蔣根煌當場拍板裁示「要把土地拿回來」，獲議員一致附議。

侯友宜表示，當初文化部承諾給新北100坪協拍中心空間，但最終未兌現，「土地是新北出的，房子也是我們蓋的，結果蓋好卻不能用」，批評中央毫無誠意。侯友宜強調，文化部二期雖口頭說要啟動，但始終沒有具體進展，新北多次表達立場卻未獲回應，「地方不能一直等」。

侯友宜表示，市府堅持應保留停車場、完善公共設施，也願意配合計畫，但若中央持續拖延，「我們不能一直等」地方民意明確支持收回土地，市府自己花錢做就好了，可以做親子館、視聽文化中心、音樂廳都行。

新聞局長李利貞補充，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部理解市府立場，並表示會再與行政院內討論經費及規畫。

李利貞指出，文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入一併回復。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法