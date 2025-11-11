為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國家電影中心二期停擺多年 侯友宜：中央再拖就收回土地自己建設

    2025/11/11 16:05 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜表示，當初新北出地又出力，卻連100坪協拍中心空間都拿不到，若中央仍無具體進度，市府將收回土地，自行規劃親子館、音樂廳等建設，讓資源發揮最大效益；圖為已完工的1期場館與2館預定地。（城鄉局提供）

    新北市長侯友宜表示，當初新北出地又出力，卻連100坪協拍中心空間都拿不到，若中央仍無具體進度，市府將收回土地，自行規劃親子館、音樂廳等建設，讓資源發揮最大效益；圖為已完工的1期場館與2館預定地。（城鄉局提供）

    新莊國家電影及視聽文化中心二期開發遲遲停滯，引發地方反彈。新北市議員蔡健棠今（11）日在議會質詢，要求市府收回土地興建地方所需設施，議長蔣根煌隨即裁示「做成決議」。市長侯友宜表示，當初新北出地又出力，卻連100坪協拍中心空間都拿不到，若中央仍無具體進度，市府將收回土地，自行規劃親子館、音樂廳等建設，讓資源發揮最大效益。

    蔡健棠指出，當初新莊配合中央無償提供土地推動國家電影院計畫，中央卻遲未履行承諾，原預計投入逾40億元興建典藏館的第二期工程毫無下文，形同荒廢。他要求市府積極作為，把土地收回，興建親子館、文化設施等地方真正需要的公共建設。

    蔣根煌當場拍板裁示「要把土地拿回來」，獲議員一致附議。

    侯友宜表示，當初文化部承諾給新北100坪協拍中心空間，但最終未兌現，「土地是新北出的，房子也是我們蓋的，結果蓋好卻不能用」，批評中央毫無誠意。侯友宜強調，文化部二期雖口頭說要啟動，但始終沒有具體進展，新北多次表達立場卻未獲回應，「地方不能一直等」。

    侯友宜表示，市府堅持應保留停車場、完善公共設施，也願意配合計畫，但若中央持續拖延，「我們不能一直等」地方民意明確支持收回土地，市府自己花錢做就好了，可以做親子館、視聽文化中心、音樂廳都行。

    新聞局長李利貞補充，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部理解市府立場，並表示會再與行政院內討論經費及規畫。

    李利貞指出，文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入一併回復。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播