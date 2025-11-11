業績超差！館長崩潰噴粉絲 死對頭約戰打一場：看會不會賺多點

館長抱怨粉絲都不買他的商品。（圖翻攝自館長惡名昭彰）

剛結束3度中國行的網紅「館長」陳之漢，回台後開直播抱怨自己這次去中國，電商的業績非常差，還忍不住噴館粉「沒良心」。對此，館長死對頭、台灣格鬥界傳奇人物「金鋼刀」在臉書發文表示，不如跟他「打一場」，看看會不會賺比較多。

館長3度中國行結束返台後，在直播替自家出的抱枕打廣告，接著突然抱怨起自己的粉絲：「你們都沒有買！你們像個人嗎？去了12天，花了這麼多錢，帶給你們這麼好看的節目，結果這12天……業績之差喔！摸摸你們的良心！雖然你們沒有，這樣對嗎？」讓不少網友看了傻眼，有網友就直接嗆：「健身房還沒倒就該偷笑了。」

請繼續往下閱讀...

對此，金鋼刀在臉書發文表示，館長負債這麼多還沒倒，舔共也沒有效果，「不如面對你的宿命一戰吧，看看跟我打一場會不會賺比較多。」

金鋼刀和館長過去素有嫌隙，金鋼刀曾多次喊話要「約戰」館長。今年第22屆拳願明星格鬥賽中，金鋼刀擊敗館長弟子、業餘格鬥好手李育昇時，也曾嗆館長不敢上擂台，只能「拍A片」謀生。當時館長則自嘲自己打不贏金鋼刀，所以只好去拍A片賺錢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法