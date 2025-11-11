颱風天民眾不聽勸導港區垂釣 澎湖開出首張罰單

小門安檢所屢勸釣客離開不聽，直接依法開單舉報。（圖由澎湖第七岸巡隊提供）

因應鳳凰颱風來襲，澎湖縣政府昨（10）日晚間10時發布海上活動禁制令，要求民眾停止一切海域與港區相關活動，海巡署第七岸巡隊旋即加強港區勸導及警戒。但今（11）日中午仍有民眾違規於小門漁港港區垂釣，經海巡署金馬澎分署第七岸巡隊竹灣安檢所人員前往勸導不聽，依法舉發移送處理，成為澎湖今年首起禁港令釣魚遭岸巡開單案。

澎湖第七岸巡隊調查指出，西嶼小門漁港今日上午有釣客無視禁令，在小門漁港碼頭旁的漁船停泊區釣魚，中午12時45分小門安檢所執勤人員，發現禁制令發布後，仍有1名民眾於小門漁港岸際垂釣，立即由所長率同2名人員前往現場勸導，遭小門岸巡隊弟兄制止仍不肯離去，經確認違反規定後，依法開立舉發單，最終被開單移送澎湖縣政府等相關單位裁罰。

該案後續將函送澎湖縣政府，並依《災害防救法》第30條第1項第1款及第2款規定，移送主管機關裁處。罰鍰金額自新臺幣5萬元起，最高可達25萬元。金馬澎分署第七岸巡隊呼籲，颱風期間海象惡劣，風浪劇烈，為防止意外發生，民眾應遵守澎湖縣政府公告之禁制令，勿前往港區、海岸或從事任何海上活動，以免觸法受罰。

另鼓勵民眾可透過國家海洋研究院「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」等管道，即時掌握氣象與海象資訊，做好防颱準備，遠離危險海域，以維護生命安全，同時也能避免受罰。

