    首頁 > 生活

    丹娜絲剛過又來鳳凰颱風 黃偉哲：推動「一里一台發電機」確保不斷電

    2025/11/11 15:51 記者洪瑞琴／台南報導
    南市推動「一里一台發電機」部署，並進行發電機教學與操作訓練課程。（台南市府提供）

    南市推動「一里一台發電機」部署，並進行發電機教學與操作訓練課程。（台南市府提供）

    丹娜絲風災才過不久，鳳凰颱風又來攪局！南市議員今（11）日在市議會質詢時關心南市防災韌性，市長黃偉哲回應表示，市府正全力推動「一里一台發電機」計畫，讓各區能依災情機動調派，確保颱風期間電力不中斷，民生與救援系統都能正常運作。

    市府秘書處指出，因應極端氣候挑戰，市府積極打造韌性城市防災網絡。發電機可在停電時即時支援照明、抽水、通訊等關鍵設施，讓救援不受阻、民眾更安心。

    目前第一批60台發電機已於8月配送至受災區；第二批474台分兩梯次交貨，第一梯次150台已在11月初全數交付，第二梯次324台預計12月6日前完成。全案完成後，各區、各里將全面補足防災設備，強化第一線應變能量。

    此外，秘書處也安排於11月6日與12月5日，分別在佳里區與南區舉辦「發電機操作教育訓練」，教導操作、維護與緊急排除，讓區里幹事及救災人員更熟練，提升防災效能。

    市議員陳皇宇指出，丹娜絲颱風期間，台南多處行政區因停電導致區公所幾乎癱瘓，防災指揮難以運作。他建議，除了發電機量能要充足外，也應評估「一區一台綠能式儲能槽」的可行性，結合台南高科技綠能優勢，讓未來災時供電更穩定。

