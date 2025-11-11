數理VS.雙語 北中、鳳中實驗班跨域交流

國立北門高中高二數理實驗班與國立鳳山高中雙語實驗班進行校際交流，以「跨域・持續前進」的行動精神，激發學習動力。（圖由北門高中提供）

國立北門高中高二數理實驗班與國立鳳山高中雙語實驗班進行校際交流，以「跨域・持續前進」的行動精神，激發學習動力。

北門高中校長吳俊憲帶領數理實驗班學生與鳳中校長吳曉暢帶領的雙語實驗班進行交流，首先由鳳山高中數學科老師郭佳蓉主講雙語數學課「指數與對數」，接著由北門高中化學科老師賴怡靜帶來雙語化學課「理想氣體」，2校學生隨後以全英文進行分組報告，內容涵蓋彼此的家鄉特色和學校生活。

2校學生創造「跨校、跨域、跨語」的真實應用場景，學生在雙語數學與化學課，不僅學會「base」和PV=nRT等專業英文，鳳中同學更發現如PhET等高效的化學模擬網站，北中學生直呼「化學變得更好玩了」，將學科知識與英文表達融會貫通。最大的突破是克服「開口說」的恐懼，北中學生坦承因臨場緊張反而增加英文口說的臨場反應，是「很大的進步」。鳳中學生從中意識到「英文真的要開口說，不能只是做題目」，許多同學慶幸自己的Stage fright突然不見了，表達能力更從容。

