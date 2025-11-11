酷英平台導入AI擴充功能 國小到大專生練英文回饋更即時

教育部與台師大攜手建置之「酷英平台」與「英語自主檢測系統」，融入AI技術並延伸到大專生所需功能。（記者楊綿傑攝）

英語學習平台再進化！教育部與台師大攜手建置之「酷英平台」與「英語自主檢測系統」，融入AI技術，開發英語口說、聽力、寫作學習資源，以及口說測驗內容評分機制，不只有生動情境，學子也可以即時獲得回饋；此外，更延伸到大專生所需的學術內容、出國檢定等功能，且全部免費。教育部表示，將持續擴充學習資源，提供國小至大專學生精進英語能力的輔助工具。

教育部主秘林伯樵指出，酷英平台自104年推出，目前已經累積註冊人數達256萬人，今年使用人次更達335萬，而去年推出的英檢系統累計使用人數亦達6萬6246人。酷英平台可供學生不受環境、時間自主學習，也能由教師教學搭配使用，完成學習後可運用英檢系統了解英語能力是否已達各級別能力標準，有興趣的民眾也可以使用。

台師大英語系特聘教授陳浩然說明，酷英平台擁有多項AI功能，如「發音評測專區」可幫助學生練習口說、矯正發音；「AI英語聊天機器人」可設定小朋友與卡通人物對話作生活情境練習；「語音合成工具」則能讓文字以不同腔調口音念出；而「AI寫作工具」能為使用者提供用字與句型建議。

此外，延伸到大專生的「大專區」部分，陳浩然提到，課程分成能強化基礎能力的「通用英文」、輔助大學課程與專業領域的「學術英文」、連結職場履歷與面試需求的「專業英文」，以及符合升學及出國需求的「檢定英文」等，所以不管日常英文、學術學習、還是要準備多益、雅思、托福，酷英平台都有資源。

陳浩然分析，酷英平台中設定了300多個人物可互動，不論是小朋友喜愛的卡通人物，還是大專生所需的各領域專家大師都有，且在教育部大力支持下，不限使用時數，優於市面上其他軟體，且酷英每年還舉辦4場全國性大賽，提供獎勵以鼓勵學子多多使用。

而在英檢系統部分，功能持續優化，級別延伸至B2，並在口說測驗中加入開放式題型，包括回答問題、依資訊應答及看圖敘述3種題型，系統透過AI即時評分，不只能判斷發音、文法正確性，也能分析用字多樣性與內容完整度，並於測驗後立即給予個人化分析與自主學習建議，再連結到英檢系統的練功坊專區，提供未來持續練習的方向。

台師大英語系特聘教授陳浩然說明酷英平台的多項AI功能。（記者楊綿傑攝）

