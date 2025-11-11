鳳凰登陸後恐降為熱帶性低氣壓 最快週四台東出海

中央氣象署11月11日下午2點鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風預估明天週三（12日）傍晚至晚間登陸高屏，週四清晨從台東離開。中央氣象署預報，颱風有減弱及縮小趨勢，登陸至出海期間受地形破壞影響，可能減弱成熱帶性低氣壓，屆時海陸警將配合同步解除。

氣象署11日下午2時資料指出，颱風暴風圈逐漸進入台灣西南方近海，降雨警戒維持宜蘭縣，陸警區域維持台南、高雄、屏東、台東及恆春半島；海警區域維持台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

颱風未來有減弱及縮小趨勢。預報員朱美霖表示，預估暴風圈明天清晨接觸南高屏陸地，颱風中心預計明天傍晚至晚間登陸高屏，週四清晨自台東出海。登陸至出海期間，受地形破壞影響，颱風可能迅速減弱為熱帶性低氣壓，後續朝東北離開，轉變為溫帶氣旋。

鳳凰若登陸將成為史上第2個11月颱

朱美霖指出，氣象署1958年有歷史資料以來，11、12月冷季登陸的颱風只有兩個。1967年11月吉達、2004年12月南瑪都。也就是說，如果鳳凰如預期登陸台灣，將是58年來首個登陸台灣的11月颱風。

雨勢方面，朱美霖指出，共伴效應今天顯著影響北部、東半部，不過晚間將略為減少，中南部風雨轉強。她提醒，大台北地區、東半部、恆春半島留意豪雨以上等級降雨，短延時強降雨可能造成坍方落石、溪水暴漲甚至山洪暴發可能。

明天颱風最接近台灣。北東雨勢受風向影響，風雨進一步減少。西南沿海注意颱風外圍環流帶來的強風及暴潮，近颱風中心區域雨勢明顯，但持續時間較短暫，請民眾留意短延時強降雨；明天晚間基隆北海岸、北部地區有明顯雨勢，其他地區明顯減緩。

朱美霖提醒，沿海空曠地區留意9至11級強陣風，台灣附近浪高達3至5米並有長浪，西南沿海、台東、恆春半島、澎湖5至6米巨浪，請民眾避免海邊活動。

今天凌晨0時至下午2時累積雨量，新北市180、宜蘭縣464、花蓮183.5、綠島155.5、高雄137毫米；其中宜蘭伴隨時雨量40至70毫米的短延時強降雨，過去24小時也累積超過500毫米，達到超大豪雨等級。

據下午2時資料，鳳凰為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南方約320公里處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北靠近台灣。近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風；瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風；七級風平均暴風半徑220公里。

氣象署統計，10日凌晨0時至11日下午2時，宜蘭縣東澳嶺累積雨量724毫米，台東縣牛頭山400毫米，新北市大粗坑369毫米，花蓮縣秀林321.5毫米，台北市擎天崗321毫米，基隆市基隆242.5毫米，屏東縣檳榔234.5毫米；蘭嶼12級陣風，彭佳嶼11級，恆春、東吉島、新屋10級。

鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月11日下午2點40分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署發布豪雨特報警示。（中央氣象署提供）

