「穿心颱」鳳凰來勢洶 賴清德：勢必落實防颱工作

總統賴清德、行政院長卓榮泰今午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報。（記者陸運鋒攝）

鳳凰颱風來勢洶洶，總統賴清德、行政院長卓榮泰今午坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會工作會報，同時與花蓮縣、宜蘭縣、新北市首長視訊連線，賴清德表示，這次鳳凰颱風路徑是俗稱的穿心颱，全國各地勢必帶來強風豪雨，中央、地方政府及全體國人務必提高警覺，以最嚴謹的態度落實各項防颱工作。

中央災害應變中心統計，截至今天上午11時30分，全國13人受傷，總災情73件，包括路樹倒塌、道路隧道、建物毀損、民生基礎設施等，累計積淹水災共9件、未退水4件。

請繼續往下閱讀...

賴清德指示中央災害應變中心密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的颱風、豪雨、巨浪，除了發布災防告知、廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變消息。

賴清德指出，現在颱風的暴風圈已經觸及台灣陸地，中心將從中南部登陸，但從昨天開始受到東北季風及外圍環流影響，北海岸、大台北以及東北部的風雨都明顯增強，接下來幾天中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。

賴清德說，北部及東部地區上個月受到風神颱風外圍環流及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，提醒相關單位及縣市政府提高警覺，盡早啟動離災避災措施，而目前立霧溪燕子口堰塞湖雖暫時解除危險，但中橫沿線山區地質仍然不穩定，請相關部會及地方政府持續監控，嚴防二次崩塌發生。

最後，賴清德提醒，現在開始是颱風影響最劇烈的時間，民眾應避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請大家做好防颱準備。

